Chainsaw Man: película del Arco de Reze llegará a Crunchyroll

El universo de los cazadores de demonios está listo para expandirse fuera de la televisión. La primera película basada en el anime Chainsaw Man ya tiene destino confirmado en streaming: Crunchyroll estrenará Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze durante la primavera de 2026, llevando a formato cinematográfico uno de los segmentos narrativos más recordados por los lectores del manga.

El largometraje funcionará como continuación directa de la historia de Denji tras los eventos de la primera temporada, retomando el conflicto entre demonios y humanos desde un enfoque más íntimo, marcado por la aparición de un nuevo personaje clave: Reze.

La cinta representa el primer proyecto cinematográfico de la franquicia animada producida por MAPPA, estudio responsable de adaptar la obra original de Tatsuki Fujimoto, cuyo manga se convirtió en uno de los fenómenos editoriales más influyentes de la última década.

Chainsaw Man: El Arco de Reze llega a Crunchyroll MAPPA

Un nuevo capítulo para Denji

La historia de la película se sitúa en medio de la guerra constante entre cazadores de demonios y entidades sobrenaturales, pero desplaza el foco hacia el conflicto emocional del protagonista.

Según la sinopsis oficial, Denji conoce a una misteriosa joven llamada Reze, encuentro que detonará una nueva cadena de enfrentamientos mientras el personaje continúa debatiéndose entre su humanidad y su naturaleza híbrida.

El relato combinará secuencias de combate, persecuciones y criaturas demoníacas con un desarrollo más personal del protagonista, elemento que convirtió este arco en uno de los más comentados dentro de la obra original.

Producción y equivo creativo de Chainsaw Man: El Arco de Reze

La dirección del largometraje estará a cargo de Tatsuya Yoshihara, mientras que el guion fue desarrollado por Hiroshi Seko, quien ya participó en la adaptación televisiva del anime.

El equipo creativo principal incluye:

Historia original: Tatsuki Fujimoto

Tatsuki Fujimoto Producción de animación: MAPPA

MAPPA Guion: Hiroshi Seko

Hiroshi Seko Dirección: Tatsuya Yoshihara

Reparto de voces original en japonés

La película conservará al elenco principal que dio vida a los personajes en la serie de televisión.

Voces confirmadas:

Denji / Chainsaw Man — Kikunosuke Toya

Reze — Reina Ueda

Makima — Tomori Kusunoki

Power — Fairouz Ai

Aki Hayakawa — Shôgo Sakata

Pochita — Shiori Izawa

Beam / Demonio Tiburón — Natsuki Hanae

El regreso de estas interpretaciones busca mantener continuidad emocional y tonal respecto a la primera temporada.

El elenco del doblaje al español latino

Crunchyroll también confirmó que la película contará con doblaje en español, retomando a los actores que participaron en la serie.

Elenco en español:

Denji / Chainsaw Man — Emilio Treviño

Reze — Jessica Ángeles

Makima — Gaby Gris

Power — Erika Langarica

Aki Hayakawa — Arturo Cataño

Pochita — Amellalli Guevara

Beam — Iván Bastidas

La inclusión simultánea de doblaje forma parte de la estrategia de distribución global de la plataforma para los estrenos cinematográficos derivados de anime.

Chainsaw Man: El Arco de Reze se estrena en Crunchyroll Especial

¿Cuándo se estrena Chainsaw Man: El Arco de Reze?

Aunque no se ha anunciado una fecha exacta, Crunchyroll confirmó que el estreno ocurrirá en primavera de 2026, lo que sitúa su llegada entre los meses de marzo y junio dentro del calendario de lanzamientos de la plataforma.

La distribución será exclusiva vía streaming, consolidando el modelo híbrido que han seguido otras franquicias de anime: estreno cinematográfico inicial en algunos territorios y posterior llegada global a plataformas.

Expansión de la franquicia

El lanzamiento de Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze marca el primer proyecto de larga duración para la adaptación animada, ampliando el universo narrativo más allá del formato episódico.

El arco elegido no es menor: dentro del manga, la historia de Reze es considerada uno de los puntos de inflexión emocionales y narrativos para Denji, al confrontarlo con deseos, lealtades y traiciones en un contexto de violencia creciente.

La película funcionará así como puente entre temporadas, manteniendo activa la conversación global en torno a la franquicia mientras se desarrollan futuras entregas televisivas.

