‘Cumbres Borrascosas’ enfrenta criticas por un casting que enamora, pero poco fiel al libro

El estreno de Wuthering Heights ha provocado una fuerte conversación entre críticos y seguidores de la obra de Emily Brontë. Más allá de la elección de Jacob Elordi, uno de los rostros favoritos de la audiencia femenina en los últimos años, y de Margot Robbie, la discusión gira en torno a si Hollywood privilegió el atractivo comercial del elenco por encima de la fidelidad literaria.

Para muchos, la apuesta parece responder más a la lógica de mercado que al espíritu oscuro y complejo del texto original.

¿Por qué el descontento de los fieles al libro?

La inconformidad de los lectores tiene raíces claras. En la obra publicada en 1847, Emily Brontë presenta a Catherine como una adolescente de apenas 17 años, mientras que Heathcliff es descrito como un hombre de tez oscura, de rasgos asociados a un origen “gitano” y marcado por una identidad marginal. Es precisamente esa construcción física y social la que define gran parte de la tensión dramática de la novela.

Cuando se dio a conocer el reparto oficial de la adaptación dirigida por Emerald Fennell, las redes sociales se llenaron rápidamente de comentarios críticos. Para muchos seguidores del texto, la elección de Margot Robbie y Jacob Elordi representa una reinterpretación estética que se aleja de las características originales de los protagonistas.

La molestia no radica en el talento de los actores, sino en la percepción de que su imagen pública y su perfil físico no corresponden al universo áspero y socialmente complejo que Brontë imaginó.

Margot Robbie y Jacob Elordi reviven Cumbres borrascosas con un filme más visceral y adulto, lejos de la timidez victoriana del libro editado en 1847.

Más allá del debate literario, la decisión responde también a una lógica de mercado. Apostar por intérpretes en la cima de la popularidad, con comunidades de seguidores consolidadas y alto valor mediático, incrementa el atractivo comercial de la producción y reduce el riesgo financiero. En otras palabras, la fidelidad estricta al texto parece haber cedido terreno frente a una estrategia que privilegia el impacto

El fenómeno Elordi y la apuesta comercial detrás del nuevo Heathcliff

En la actualidad, Margot Robbie y Jacob Elordi se encuentran en una etapa de alto posicionamiento dentro de la industria cinematográfica.

El actor australiano dio el salto a la fama con producciones dirigidas al público juvenil --Euphoria y The Kissing Booth--, lo que lo convirtió rápidamente en un rostro recurrente dentro de la cultura pop.

Sin embargo, su trayectoria no se ha limitado a ese perfil: con el paso de los años ha buscado papeles de mayor complejidad, como fue el caso de Frankenstein de Guillermo del Toro que lo colocó en el radar para los premios Oscar.

Desde una perspectiva industrial, su elección para protagonizar una nueva versión de Cumbres Borrascosas responde a una estrategia clara: revitalizar un clásico literario con una estrella contemporánea capaz de atraer audiencias globales.

No obstante, el debate se intensifica al comparar su presencia física y su aura pública con el Heathcliff concebido por Emily Brontë, un personaje descrito como sombrío, rudo y atravesado por el resentimiento social. Esa brecha entre la visión literaria original y la reinterpretación cinematográfica ha alimentado cuestionamientos sobre si la producción privilegia el atractivo de taquilla por encima de la fidelidad al espíritu del texto.