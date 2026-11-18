El actor Jacob Elordi encabezará el elenco de la nueva adaptación cinematográfica de La canción del verdugo, informó el portal especializado Deadline. En este proyecto, el intérprete dará vida a Gary Gilmore, figura central de la reconocida obra literaria de no ficción publicada por el escritor estadounidense Norman Mailer en 1979.

Además de asumir el rol protagónico frente a las cámaras, Elordi participará como productor de la cinta. La producción contará también con la incorporación de Lawrence Schiller, director de la película original estrenada en la década de los ochenta, quien ocupará el puesto de productor ejecutivo en esta nueva versión.

El amor por los animales habría unido todavía más a Kendall Jenner y Jacob Elordi. Foto de IG: Jacob Elordi

Hasta el momento, el estudio responsable mantiene bajo reserva los nombres del resto del reparto y del equipo creativo que acompañará al protagonista. Tampoco existen confirmaciones oficiales sobre quién asumirá la dirección del largometraje ni sobre las fechas programadas para el arranque del rodaje en el set.

Una obra ganadora del premio Pulitzer basada en hechos reales

El nuevo largometraje trasladará nuevamente a la pantalla grande el texto que le valió a Norman Mailer el premio Pulitzer. Publicada originalmente en 1979, La canción del verdugo sobresale en la historia editorial como una obra maestra dentro del género de la literatura de no ficción contemporánea.

A diferencia de sus trabajos previos inspirados en novelas, este papel exigirá que Jacob Elordi construya el retrato de una persona real. La interpretación de Gary Gilmore representa un cambio de registro hacia el drama biográfico tras encarnar figuras nacidas estrictamente de la imaginación de autores clásicos y modernos.

Jacob Elordi junto a su perro en la premiere de The Dog Stars. REUTERS

La presencia de Lawrence Schiller en la producción ejecutiva vincula directamente este remake con la primera adaptación fílmica de los años ochenta. Su experiencia previa detrás de aquella cinta aportará continuidad editorial y conocimiento profundo sobre el material original escrito por Mailer hace más de cuatro décadas.

La racha de adaptaciones literarias en la carrera de Jacob Elordi

Con este anuncio, Jacob Elordi consolida una etapa profesional marcada por proyectos provenientes de libros reconocidos. Recientemente, el actor interpretó al monstruo de Frankenstein bajo la dirección del cineasta mexicano Guillermo del Toro y encarnó a Heathcliff en la versión de Cumbres borrascosas realizada por Emerald Fennell.

La campaña protagonizada por Elordi se estrenará en mayo. Reuters

A esa lista de colaboraciones con directores de alto perfil se sumó su participación en La constelación del perro, cinta dirigida por Ridley Scott. En dicha producción cinematográfica, el intérprete asumió el papel de Hig, reafirmando su inclinación por relatos sostenidos sobre bases literarias de gran exigencia dramática.

Pese al prestigio de los realizadores involucrados, tanto Cumbres borrascosas como La constelación del perro registraron resultados discretos tras su paso por el público y la crítica. Por ello, La canción del verdugo surge como una nueva oportunidad para que Elordi alcance el éxito con una adaptación literaria.