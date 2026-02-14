Clásicos ingleses en el cine: siete adaptaciones imperdibles tras ‘Cumbres Borrascosas’

El anuncio de una nueva versión cinematográfica de 'Cumbres Borrascosas', protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi y dirigida por Emerald Fennell, reactivó el interés por las adaptaciones de la literatura inglesa del siglo XIX.

La novela de Emily Brontë, publicada en 1847, ha sido llevada al cine y la televisión en múltiples ocasiones, consolidándose como uno de los relatos más influyentes de la tradición británica.

En paralelo, otras obras de Jane Austen, Charlotte Brontë, Charles Dickens y Thomas Hardy también han encontrado nuevas lecturas en la pantalla grande. A continuación, un repaso por siete producciones basadas en clásicos ingleses que mantienen vigencia editorial y cultural.

Cumbres Borrascosas y otras películas de literatura inglesa Foto: Instagram @warnerbrosmx

Sentido y sensibilidad (1995), el clásico de Jane Austen dirigido por Ang Lee

Basada en la novela de 1811, esta adaptación fue dirigida por Ang Lee y contó con guion de Emma Thompson, quien también interpretó a Elinor Dashwood.

El relato sigue a las hermanas Dashwood tras la muerte de su padre y la pérdida de estabilidad económica. Austen describe a Elinor como poseedora de “Fortaleza de entendimiento y serenidad de juicio”, en contraste con la impulsividad de Marianne.

La producción recibió el Óscar a Mejor Guion Adaptado.

Sentido y sensibilidad (1995) Foto: Netflix

Orgullo y prejuicio (2005), una de las películas más reconocidas basadas en Jane Austen

La novela publicada en 1813 se convirtió en uno de los títulos más adaptados del canon británico. La versión dirigida por Joe Wright en 2005, con Keira Knightley como Elizabeth Bennet, renovó el interés por el texto.

La trama aborda las presiones sociales en torno al matrimonio en la Inglaterra rural. La primera línea del libro es una de las más citadas en lengua inglesa: “Es una verdad universalmente reconocida que un hombre soltero en posesión de una gran fortuna debe necesitar esposa”.

La cinta obtuvo cuatro nominaciones al Premio Óscar, según registros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Orgullo y prejuicio (2005), Foto: Amazon Prime Video

Jane Eyre (2011), adaptación cinematográfica de la novela de Charlotte Brontë

Publicada en 1847, Jane Eyre es una de las novelas centrales de la narrativa victoriana. La historia sigue a una institutriz huérfana que enfrenta restricciones sociales y afectivas en un entorno marcado por la jerarquía de clases.

La versión dirigida por Cary Joji Fukunaga en 2011, con Mia Wasikowska y Michael Fassbender, retoma los principales ejes del texto: desigualdad, independencia femenina y secretos familiares.

En el prólogo de la segunda edición, Charlotte Brontë escribió: “La convencionalidad no es moralidad. La autosuficiencia moral no es religión”, frase recogida en ediciones académicas de la obra y citada en estudios literarios posteriores.

Jane Eyre (2011) Foto: Netflix

Grandes esperanzas (2012), Charles Dickens en el cine moderno

Charles Dickens publicó 'Grandes esperanzas' entre 1860 y 1861. La adaptación de 2012, dirigida por Mike Newell, retomó la historia de Pip y su aspiración de ascenso social.

La novela inicia con la presentación del protagonista: “Siendo el apellido de mi familia Pirrip y mi nombre de pila Philip…”. El texto examina movilidad social y expectativas en la Inglaterra victoriana.

Grandes esperanzas (2012) Foto: Captura de pantalla X

Lejos del mundanal ruido (2015), Thomas Hardy y la narrativa rural inglesa

Publicada en 1874, la novela de Thomas Hardy retrata la vida de Bathsheba Everdene, una mujer que administra su propiedad agrícola en un contexto dominado por convenciones rígidas.

La adaptación dirigida por Thomas Vinterberg en 2015, con Carey Mulligan, renovó el interés por la obra y por la narrativa rural inglesa del siglo XIX.

Lejos del mundanal ruido (2015) Foto: Captura de pantalla X

Emma (2020), versión contemporánea del clásico de 1815

'Emma', publicada en 1815, ha sido objeto de diversas adaptaciones. La versión de 2020, dirigida por Autumn de Wilde y protagonizada por Anya Taylor-Joy, actualizó el acercamiento visual a la obra.

En una carta fechada en 1814, Jane Austen describió a su protagonista “Una heroína que, salvo yo misma, a nadie le gustará demasiado”, referencia incluida en recopilaciones oficiales de su correspondencia.

La historia gira en torno a la intervención sentimental de Emma Woodhouse en la vida de quienes la rodean.

Emma (2020) Foto: Amazon Prime Video

Persuasión (2022), nueva adaptación de la última novela de Jane Austen

Publicada póstumamente en 1817, 'Persuasión' narra el reencuentro entre Anne Elliot y el capitán Frederick Wentworth.

La adaptación de 2022, dirigida por Carrie Cracknell y protagonizada por Dakota Johnson, reintrodujo el texto en la conversación pública. En la novela, Anne declara: “No he amado a nadie más que a ti”, frase recogida en ediciones oficiales del libro.

Persuación (2022) Foto: Netflix

Literatura inglesa del siglo XIX: diferencias entre Austen y las hermanas Brontë

Jane Austen escribió durante la Regencia británica, centrando sus historias en dinámicas familiares y normas sociales. Las hermanas Brontë publicaron en la era victoriana, periodo atravesado por transformaciones económicas y culturales.

Aunque comparten protagonismo femenino y escenarios campestres, sus enfoques narrativos son distintos: Austen recurrió a la ironía social; las Brontë exploraron conflictos emocionales y dilemas morales con mayor intensidad.

Las adaptaciones cinematográficas de estas obras continúan generando nuevas versiones y revisiones críticas, confirmando su presencia en la industria audiovisual contemporánea