Jacob Elordi se enfrenta a los paparazzi mientras iba de la mano con Kendall Jenner

La noche parisina tuvo un momento de tensión luego de que Jacob Elordi y Kendall Jenner fueran perseguidos por un grupo de paparazzi mientras caminaban por las calles de la capital francesa, en medio de la agenda de la Semana de la Moda de París.

La situación quedó registrada en distintos videos que comenzaron a circular en redes sociales. En las grabaciones se observa al actor intentando avanzar junto a la modelo, mientras varias cámaras se acercaban constantemente a ellos.

Foto: Captura de video

¿Qué ocurrió entre Jacob Elordi y los paparazzi?

De acuerdo con las imágenes difundidas, el actor, de 29 años, caminaba tomado de la mano de Kendall Jenner cuando la cantidad de fotógrafos a su alrededor comenzó a dificultar el trayecto.

Ante la insistencia de las cámaras y los constantes flashes, Elordi decidió detenerse para pedirles que les permitieran continuar su camino con mayor tranquilidad.

Aguarden, aguarden, aguarden… ¿Podemos simplemente caminar a casa?”, se escucha decir al actor.

Al no conseguir que los fotógrafos se alejaran de inmediato, el actor volvió a dirigirse a ellos y les pidió que dejaran de utilizar los flashes.

Deténganse, deténganse. Ya tienen la foto. ¿Podemos volver a nuestro hotel? Sin flashes, solo déjenos caminar”, expresó.

Foto de IG: Kendall Jenner y Reuters

¿Cómo reaccionó Kendall Jenner ante la presencia de los fotógrafos?

Mientras Elordi intentaba abrirse paso y pedir espacio, Kendall Jenner evitó mirar directamente hacia las cámaras.

La modelo, quien llevaba un atuendo de estilo otoñal, utilizó sus manos para cubrir parcialmente su rostro ante la cantidad de flashes que se producían a su alrededor.

Aunque ambos contaban con personal de seguridad, el número de fotógrafos complicó el recorrido de la pareja por las calles de París.

¿Qué relación tienen Jacob Elordi y Kendall Jenner?

El episodio ocurre mientras ambos continúan siendo relacionados sentimentalmente por distintos medios de entretenimiento. Hasta el momento, ninguno ha confirmado públicamente cuál es el estatus de su relación.

Sin embargo, sus apariciones juntos han llamado la atención desde principios de año. Entre los momentos en los que fueron vistos juntos se encuentra su presencia en Coachella, además de otros encuentros que han alimentado las especulaciones sobre un posible romance.

Por ahora, ambos mantienen su vida sentimental lejos de una confirmación oficial.¿Por qué Kendall Jenner se encontraba en París?

La modelo viajó a la capital francesa como parte de su agenda relacionada con la Semana de la Moda de París, donde ha participado en diferentes actividades de la industria.

Entre sus compromisos recientes destacó su participación en eventos vinculados con firmas de alto perfil.

La presencia de Jenner en París incrementó el interés de los fotógrafos, especialmente por sus apariciones junto a Elordi durante su estancia en la ciudad.

Foto: Instagram kendalljenner

i’m sorry but im gagging so bad rn!!! the smiles??? the hands? THE WAY HES SO PROTECTIVE OF HER?? the waist grab?!?!?! this is the hottest thing ever wtffff pic.twitter.com/2LzwloSZOP — v (@kenlordis) September 28, 2026

¿Qué dijeron los usuarios sobre el momento?

Los videos del encuentro rápidamente generaron comentarios en redes sociales. Algunos usuarios destacaron la manera en que Elordi intentó pedir espacio para poder continuar caminando junto a Jenner, mientras otros aprovecharon el episodio para discutir nuevamente sobre los límites de los paparazzi y la privacidad de las figuras públicas.

El momento también puso sobre la mesa el debate acerca de hasta dónde puede llegar el seguimiento de los fotógrafos cuando las celebridades se encuentran fuera de eventos públicos y buscan trasladarse de manera privada.