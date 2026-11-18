¿Será que el amor ya los tiene pensando en formar una familia? Kendall Jenner y Jacob Elordi continúan dando pistas de que su relación atraviesa uno de sus mejores momentos y, aunque ninguno ha hablado abiertamente de su romance, un nuevo paso en su vida personal ha despertado las especulaciones sobre un futuro juntos.

Kendall Jenner y Jacob Elordi adoptan juntos un cachorro dálmata

De acuerdo con información publicada por People, la modelo y el protagonista de Euphoria decidieron adoptar juntos a un cachorro dálmata, una decisión que deja ver lo mucho que han estrechado sus lazos desde que comenzaron a salir.

Kendall Jenner y Jacob Elordi sorprendieron al adoptar juntos un cachorro dálmata, un gesto que ha despertado rumores sobre el futuro de su relación. IG jacobelordicom

Una fuente cercana a ambos reveló que su amor compartido por los animales ha sido uno de los puntos que más los ha unido desde el inicio de su historia.

Ambos son grandes amantes de los perros, es algo que los ha unido”, explicó el informante a la publicación. Además, aseguró que los dos están completamente enamorados de su nuevo cachorro.

Aunque adoptar una mascota no significa necesariamente que exista una boda en puerta, sí representa un paso significativo para una pareja que, hasta ahora, ha preferido mantener los detalles de su relación lejos de los reflectores.

Así comenzó el romance entre Kendall Jenner y Jacob Elordi

Los primeros rumores sobre un posible romance entre Kendall, de 31 años, y Jacob, de 29, comenzaron a circular durante la primavera de 2026. Desde entonces, sus encuentros y escapadas juntos han alimentado el interés de sus seguidores, quienes han seguido de cerca cada nueva aparición de la pareja.

La modelo y el actor estarían construyendo una relación más estable y la llegada de un cachorro dálmata a sus vidas desató las preguntas sobre su futuro. IG jacobelordicom

Uno de sus primeros viajes románticos habría sido a Hawái, donde fueron vistos disfrutando de unos días de descanso. Meses después, en agosto, protagonizaron su primera muestra pública de afecto cuando fueron fotografiados tomados de la mano.

La complicidad también quedó en evidencia durante la Gala del Museo de la Academia, celebrada en octubre, donde ambos se mostraron especialmente cercanos. Incluso, el actor fue captado tomando fotografías espontáneas de Kendall durante la velada, una escena que no pasó inadvertida para los fanáticos.

Según personas cercanas a la modelo, la relación marcha tan bien que su familia también habría recibido con los brazos abiertos al actor australiano. Una fuente consultada por People señaló anteriormente que sus personalidades congenian y que Kendall está muy ilusionada con esta nueva etapa sentimental.

Kendall Jenner y Jacob Elordi dieron un paso importante al adoptar una mascota juntos, aunque todavía no hablan de compromiso. Foto de IG: Kendall Jenner y Reuters

¿Kendall Jenner y Jacob Elordi están listos para dar el siguiente paso?

Las especulaciones sobre un posible compromiso no son nuevas. En meses anteriores, fuentes cercanas a la pareja aseguraron que Kendall considera que Jacob reúne muchas de las cualidades que buscaría en un esposo.

El amor por los animales habría unido todavía más a Kendall Jenner y Jacob Elordi, quienes decidieron compartir la responsabilidad de cuidar a un nuevo perrito. IG jacobelordicom

Incluso se ha mencionado que el matrimonio ha comenzado a aparecer en sus conversaciones, pues ambos estarían en una etapa de sus vidas en la que contemplan construir un futuro estable. Sin embargo, ninguno ha confirmado públicamente estos planes.

Otro indicio de que la relación podría estar tomando un rumbo más serio es que el actor habría comenzado a buscar una propiedad en Los Ángeles para establecerse cerca de Kendall. Aunque todavía no vivirían juntos, Jacob ha pasado temporadas en casa de la modelo mientras encuentra el lugar adecuado.

Las mascotas de Kendall Jenner y Jacob Elordi

La llegada del dálmata también tiene un significado especial para Kendall, quien desde hace años ha demostrado que los animales ocupan un lugar importante en su vida.

Kendall Jenner ya tiene experiencia como dueña de perros y ahora habría encontrado en Jacob Elordi a un compañero con quien compartir esta nueva aventura. IG kendalljenner

En 2018 adoptó a Pyro, un dóberman pinscher al que ha presumido en distintas ocasiones en sus redes sociales. Incluso, en 2020 compartió una fotografía junto a él y bromeó con que estaba criando a una futura modelo.

Por su parte, Jacob también tiene experiencia como dueño de mascotas y comparte su vida con una golden retriever llamada Layla.

Así, mientras los rumores sobre una posible boda continúan creciendo, Kendall Jenner y Jacob Elordi parecen disfrutar de esta nueva etapa sin prisas y lejos de las declaraciones públicas.