Después de ofrecer un concierto en el Palacio de los Deportes, J Balvin apareció entre el público durante una función del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y terminó protagonizando uno de los momentos más comentados del fin de semana en la Ciudad de México.

El cantante colombiano asistió al histórico recinto conocido como el “Embudo de Perú 77” sin anunciar su visita previamente. Durante varios minutos pasó desapercibido entre los aficionados hasta que el sonido reveló su presencia.

La reacción en las gradas fue inmediata. Los aficionados comenzaron a aplaudir y corear el nombre del intérprete de “Mi gente”, quien respondió saludando desde su asiento en primera fila mientras disfrutaba de la función.

Esfinge regala máscara a J Balvin

Uno de los hechos más comentados de la noche fue cuando Esfinge se acercó directamente a J Balvin para entregarle una de sus máscaras. El gesto sorprendió incluso al cantante, quien se mostró visiblemente emocionado al recibir uno de los símbolos más importantes dentro de la lucha libre mexicana.

Las imágenes también mostraron a ambos posando juntos mientras la afición celebraba el momento.

Minutos después de recibir la máscara, J Balvin subió al ring junto a Esfinge para saludar a la afición de la Arena Coliseo. Desde el cuadrilátero agradeció el recibimiento mientras era ovacionado por los asistentes.

El cantante incluso lanzó un golpe amistoso al abdomen de otro luchador antes de correr de regreso a su asiento entre risas. El momento terminó convirtiéndose en uno de los videos más compartidos por los fanáticos del CMLL durante las últimas horas.

La presencia del artista colombiano también llamó la atención porque ya es común ver a figuras internacionales involucrarse de manera tan cercana con la tradición luchística mexicana dentro de una arena histórica como la Coliseo.

J Balvin aparece en Arena Coliseo y recibe máscara de Esfinge X @Fightful

La relación de J Balvin con México y la lucha libre

Aunque su aparición sorprendió al público, no es la primera vez que J Balvin demuestra interés por la lucha libre mexicana. En visitas anteriores a la capital del país ya había utilizado máscaras de luchadores reconocidos, incluyendo algunas inspiradas en Dr. Wagner Jr., una de las figuras más populares de la lucha libre.

Además, el cantante ha hablado en distintas ocasiones sobre el cariño que siente por México. A lo largo de su carrera ha mantenido una relación cercana con el público mexicano, país donde constantemente realiza conciertos y participa en festivales musicales.

Su afinidad con la cultura popular mexicana también se refleja en el futbol. El colombiano se ha declarado seguidor de las Chivas de Guadalajara, algo que suele mencionar cuando visita el país.