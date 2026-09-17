¿Vale la pena 'Bass Persuades'? El nuevo disco de Miley Cyrus divide a las primeras críticas

Miley Cyrus estrena Bass Persuades con una invitación bastante clara: dejar por un momento el teléfono, acercarse a otras personas y volver a bailar, aunque su décimo álbum termina siendo más difícil de encasillar de lo que anticipaba su explosivo primer sencillo.

El disco llegó al fin este jueves, poco más de un año después de Something Beautiful, y abre además una nueva etapa profesional para la cantante. En los créditos y materiales promocionales ya no aparece como Miley Cyrus, sino simplemente como Miley, mientras inicia también su relación discográfica con Atlantic Records.

Bass Persuades contiene 10 canciones y se mueve entre el dance pop, sintetizadores ochenteros, baladas, elementos de rock y momentos considerablemente más oscuros. Model/Actriz participa en Different Religion y en el remix de la canción que da nombre al álbum, mientras Andrew Wyatt, integrante de Miike Snow, aparece en Neon Signs.

¿Cómo suena Bass Persuades, el nuevo disco de Miley Cyrus?

El arranque parece anunciar un disco pensado casi completamente para el club. Bass Persuades utiliza sintetizadores agresivos, un bajo insistente y una interpretación entre hablada y cantada mientras Miley cuestiona por qué las nuevas generaciones parecen haber dejado de bailar.

La idea detrás del sencillo también mira hacia una época previa a la hiperconexión. La canción incluye referencias a MTV y a volver a lo “analógico”, mientras el video dirigido por Mert Alas muestra a Miley convirtiendo un club de póquer neoyorquino en una pista de baile.

Slant Magazine interpretó el sencillo precisamente como un intento de llevar a la gente a bailar en persona, más que como una canción diseñada exclusivamente para conseguir un momento viral en TikTok.

Different Religion, junto a Model/Actriz, lleva esa intención hacia un terreno más oscuro, industrial y abrasivo. Es además una de las canciones que más está llamando la atención entre las primeras reseñas del álbum.

Miley Cyrus estrena su nuevo disco Bass Persuades Instagram

Después, sin embargo, Bass Persuades cambia constantemente de dirección. Let's Get Married se acerca al soft rock romántico; Orbit coloca la voz rasposa de Miley sobre piano y una producción mucho más contenida; Aftermath comienza como una balada antes de incorporar percusiones de dance; y REDLIGHTS vuelve a los sintetizadores y sonidos asociados con los años 80.

La parte final recupera parte de la oscuridad prometida al comienzo. Innocent Ways utiliza una producción más pesada y física, mientras Snow cierra la secuencia de canciones originales desde un lugar mucho más íntimo antes de que el remix de “Bass Persuades” vuelva a llevar el álbum a la pista de baile.

¿Qué dicen las primeras críticas de Bass Persuades?

Las primeras reacciones muestran un álbum más divisivo que Something Beautiful.

Europa FM destacó que el proyecto evita instalarse en un único género y pasa del dance y la música disco a las baladas. Su reseña identifica a Orbit como uno de los momentos destacados y considera que el objetivo que sí permanece durante buena parte del disco es bailar y dejarse llevar por la música.

Shatter the Standards encontró mayor cohesión en el sonido de Bass Persuades que en algunos trabajos anteriores de Miley y destacó Bass Persuades, Aftermath y Neon Signs entre sus mejores canciones. Su lectura conecta el disco con una generación acostumbrada a observar y ser observada a través de pantallas, frente a una Miley que intenta recuperar el contacto físico y la experiencia colectiva de la música.

Miley Cyrus en el video Bass Persuades Especial

La lectura de Still Listening, en cambio, es bastante más dura. La publicación considera que los mejores momentos aparecen precisamente cuando Miley entra en terrenos extraños y oscuros, como “Different Religion” e “Innocent Ways”, pero critica que el álbum abandone repetidamente ese camino para regresar a composiciones más seguras.

La reseña también encuentra uno de los principales problemas en la transición entre estilos. Mientras Something Beautiful utilizaba sus cambios de sonido como parte de un concepto más amplio, Bass Persuades puede sentirse por momentos dividido entre el álbum de baile oscuro que aparentemente quiere ser y un disco romántico más convencional.

Y quizá ahí está lo más interesante del proyecto: no es necesariamente el regreso de Miley al pop sencillo que algunos podían esperar después de Flowers, pero tampoco lleva hasta sus últimas consecuencias la rareza de Something Beautiful.

Miley Cyrus dice que Bass Persuades es una historia de amor

Detrás del sonido electrónico existe otro hilo mucho más personal. Miley había explicado meses antes a la actriz Daryl Hannah que considera al álbum una historia de amor, aunque no exclusivamente sobre su relación con Maxx Morando.

La cantante dijo que las historias de amor nunca son unidimensionales y que el disco refleja tanto el vínculo romántico que vive actualmente como la relación que ha construido consigo misma. También aseguró que una forma de amor más tranquila ha atravesado sus últimos tres proyectos.

Bass Persuades llegará el 18 de septiembre de 2026. IG miley

Esa idea aparece especialmente en canciones como “Let's Get Married”, “Orbit” y “Snow”, donde el deseo deja de ser tan explosivo y se acerca más a la permanencia, la vulnerabilidad y la vida compartida.

“Cuando cambia tu relación contigo, cambia cada relación a tu alrededor”, explicó Miley en aquella entrevista, al señalar que el álbum celebra tanto el amor hacia otra persona como el que ha encontrado en ella misma.

Miley volverá a los conciertos, pero no exactamente con una gira

El lanzamiento tendrá también una consecuencia que sus seguidores esperaban desde hace años: Miley volverá a ofrecer conciertos completos.

La cantante se presentará el 16 y 18 de octubre en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, acompañada por Model/Actriz. Los espectáculos comenzarán a las 19:30 horas y serán sus primeros conciertos completos en Estados Unidos desde 2021.

Pero esto no significa que Miley haya cambiado completamente de opinión respecto a las giras. Durante su entrevista del 17 de septiembre con Zane Lowe para Apple Music, explicó que las fechas funcionan como una especie de “ensayo general” para una posible residencia.

La cantante ha contado anteriormente que las giras extensas pueden alterar las rutinas que necesita para mantenerse bien y que no desea volver al ritmo tradicional de pasar meses viajando de ciudad en ciudad.

Por eso eligió un escenario cercano a su casa. Incluso bromeó con Lowe sobre la ventaja de poder terminar su presentación y estar en su propia cama poco después. La respuesta del público parece haber reforzado la idea: alrededor de 1.5 millones de personas entraron a la fila de preventa para aproximadamente 35 mil boletos disponibles entre ambas fechas, de acuerdo con Entertainment Weekly.

Miley Cyrus anunció Bass Persuades, su nuevo álbum de estudio. IG miley

“Si la gente viene a mí”, planteó Miley, una residencia podría convertirse en una manera de reconciliar su deseo de cantar frente a una audiencia con su rechazo a las exigencias de una gira mundial.

¿Miley Cyrus dará conciertos en México?

Por el momento, Miley no ha anunciado conciertos en México ni una gira internacional para promocionar Bass Persuades. Las únicas presentaciones completas confirmadas para esta etapa son las dos noches en el Hollywood Bowl.

México ocupa, sin embargo, un lugar particular en la historia reciente de sus conciertos. Su presentación en el Corona Capital de noviembre de 2022 fue una de sus últimas grandes actuaciones antes de reducir considerablemente sus apariciones en vivo.

Una residencia futura tampoco está confirmada todavía. Miley únicamente ha planteado los conciertos de octubre como una prueba de cómo podría funcionar ese modelo.