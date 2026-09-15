Meta One llega a México: Precios y qué incluye la suscripción para Instagram, WhatsApp y Facebook
Meta One desembarca en México unificando las funciones Plus e Inteligencia Artificial de Instagram, Facebook y WhatsApp.
Mark Zuckerberg lanzó Meta One, un nuevo formato de pago para monetizar Instagram, Facebook y WhatsApp. Esta membresía centraliza herramientas creativas y ofrece acceso amplificado a Meta AI, la inteligencia artificial de la compañía.
¿Qué incluye Meta One y cuáles son sus precios en México?
La oferta en México abarca desde usos individuales hasta el ámbito profesional. Actualmente, la suscripción está disponible a través de dispositivos iOS y Android.
Planes Plus individuales
- WhatsApp Plus (29 pesos al mes): Posibilidad de fijar hasta 20 chats, íconos y temas exclusivos, stickers con efectos especiales.
- Facebook Plus (39 pesos al mes):íconos personalizados y analíticas detalladas para Reels.
- Instagram Plus (49 pesos al mes): Listas de audiencia, métricas de reproducciones y visualización anónima de historias.
Planes integrados con Meta AI
- Core (119 pesos al mes): Integra los beneficios de los tres planes Plus e incrementa la capacidad para generar imágenes, editar videos y aplicar efectos creativos mediante Meta AI.
- Premium (399 pesos al mes): Diseñado para un uso intensivo de la inteligencia artificial, ampliando el margen de creación dentro del ecosistema de aplicaciones.
Planes profesionales para negocios y creadores
- Essential: Desde 229 pesos al mes.
- Advanced: Desde 769 pesos al mes (incluye programación de historias a 30 días y enlaces en Reels).
- Expert: Desde 2,299 pesos al mes con mayores capacidades de Meta Business Agent.
- Max: Desde 7,699 pesos al mes para operaciones corporativas a gran escala.