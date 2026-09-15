Meta One llega a México: Precios y qué incluye la suscripción para Instagram, WhatsApp y Facebook

Mark Zuckerberg lanzó Meta One, un nuevo formato de pago para monetizar Instagram, Facebook y WhatsApp. Esta membresía centraliza herramientas creativas y ofrece acceso amplificado a Meta AI, la inteligencia artificial de la compañía.

¿Qué incluye Meta One y cuáles son sus precios en México?

La oferta en México abarca desde usos individuales hasta el ámbito profesional. Actualmente, la suscripción está disponible a través de dispositivos iOS y Android.

Planes Plus individuales

WhatsApp Plus ( 29 pesos al mes ): Posibilidad de fijar hasta 20 chats, íconos y temas exclusivos, stickers con efectos especiales.

( ): Posibilidad de fijar hasta 20 chats, íconos y temas exclusivos, stickers con efectos especiales. Facebook Plus ( 39 pesos al mes ):íconos personalizados y analíticas detalladas para Reels .

( ):íconos personalizados y analíticas detalladas para . Instagram Plus (49 pesos al mes): Listas de audiencia, métricas de reproducciones y visualización anónima de historias.

Planes integrados con Meta AI

Core ( 119 pesos al mes ): Integra los beneficios de los tres planes Plus e incrementa la capacidad para generar imágenes, editar videos y aplicar efectos creativos mediante Meta AI .

( ): Integra los beneficios de los tres planes e incrementa la capacidad para generar imágenes, editar videos y aplicar efectos creativos mediante . Premium (399 pesos al mes): Diseñado para un uso intensivo de la inteligencia artificial, ampliando el margen de creación dentro del ecosistema de aplicaciones.

Planes profesionales para negocios y creadores