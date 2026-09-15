Última Hora Impreso de hoy

Meta One llega a México: Precios y qué incluye la suscripción para Instagram, WhatsApp y Facebook

Meta One desembarca en México unificando las funciones Plus e Inteligencia Artificial de Instagram, Facebook y WhatsApp.

Por: Jesús Velasco

Meta tiene nuevos planes de suscripción en México.
Meta tiene nuevos planes de suscripción en México.Meta

Mark Zuckerberg lanzó Meta One, un nuevo formato de pago para monetizar Instagram, Facebook y WhatsApp. Esta membresía centraliza herramientas creativas y ofrece acceso amplificado a Meta AI, la inteligencia artificial de la compañía.

¿Qué incluye Meta One y cuáles son sus precios en México?

La oferta en México abarca desde usos individuales hasta el ámbito profesional. Actualmente, la suscripción está disponible a través de dispositivos iOS y Android.

Planes Plus individuales

  • WhatsApp Plus (29 pesos al mes): Posibilidad de fijar hasta 20 chats, íconos y temas exclusivos, stickers con efectos especiales.
  • Facebook Plus (39 pesos al mes):íconos personalizados y analíticas detalladas para Reels.
  • Instagram Plus (49 pesos al mes): Listas de audiencia, métricas de reproducciones y visualización anónima de historias.

Planes integrados con Meta AI

  • Core (119 pesos al mes): Integra los beneficios de los tres planes Plus e incrementa la capacidad para generar imágenes, editar videos y aplicar efectos creativos mediante Meta AI.
  • Premium (399 pesos al mes): Diseñado para un uso intensivo de la inteligencia artificial, ampliando el margen de creación dentro del ecosistema de aplicaciones.

Planes profesionales para negocios y creadores

  • Essential: Desde 229 pesos al mes.
  • Advanced: Desde 769 pesos al mes (incluye programación de historias a 30 días y enlaces en Reels).
  • Expert: Desde 2,299 pesos al mes con mayores capacidades de Meta Business Agent.
  • Max: Desde 7,699 pesos al mes para operaciones corporativas a gran escala.

Temas: