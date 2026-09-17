Netflix estrena 'Monstruo: La historia de Lizzie Borden': ¿quién es quién en el elenco?
La cuarta temporada de la antología de Ryan Murphy e Ian Brennan ya llegó a Netflix con ocho episodios y un reparto encabezado por Ella Beatty, Vicky Krieps, Charlie Hunnam, Rebecca Hall y Sarah Paulson.
La historia de Lizzie Borden vuelve a cobrar vida, ahora desde la pantalla de Netflix. Monstruo: La historia de Lizzie Borden ya está disponible en la plataforma y se convierte en la cuarta temporada de la antología creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, conocida por llevar a la ficción algunos de los casos criminales más conocidos.
La nueva entrega tiene como protagonista a Ella Beatty, quien interpreta a Lizzie Borden, pero no está sola. El reparto también reúne a nombres como Vicky Krieps, Charlie Hunnam, Rebecca Hall, Billie Lourd, Jessica Barden y Sarah Paulson.
La serie llegó a Netflix este 17 de septiembre de 2026 con ocho episodios y presenta a distintos personajes relacionados con la familia Borden, además de otras figuras que van tomando importancia conforme avanza la historia.
¿Quién es quién en Monstruo: La historia de Lizzie Borden?
Ella Beatty es Lizzie Borden
Ella Beatty lleva el papel principal de esta temporada. La actriz interpreta a Lizzie Borden, la joven cuya historia familiar se convirtió en uno de los casos criminales más conocidos de Estados Unidos. Beatty ha participado en producciones como Feud: Capote vs. The Swans e If I Had Legs I’d Kick You.
Vicky Krieps es Bridget "Maggie" Sullivan y Elizabeth Báthory
Vicky Krieps tiene un doble reto en la serie. Por un lado, interpreta a Bridget "Maggie" Sullivan, empleada doméstica de la familia Borden, y por otro aparece como Elizabeth Báthory. La actriz ya formó parte de la franquicia Monstruo y también es conocida por películas como Phantom Thread, Old y Corsage.
Charlie Hunnam es Andrew Borden
El actor da vida a Andrew Borden, padre de Lizzie. Hunnam no es nuevo en esta antología: en la tercera temporada interpretó a Ed Gein. Fuera de Monstruo, sus papeles más conocidos incluyen Sons of Anarchy, Pacific Rim y The Gentlemen.
Rebecca Hall es Abby Borden
Rebecca Hall interpreta a Abby Borden, la madrastra de Lizzie. La actriz cuenta con una amplia trayectoria en cine y ha aparecido en títulos como The Prestige, The Town, Christine e Iron Man 3.
Billie Lourd es Emma Borden
La hermana mayor de Lizzie es interpretada por Billie Lourd. La actriz es reconocida por trabajos como Scream Queens, American Horror Story, Booksmart y su participación en la nueva trilogía de Star Wars.
Sarah Paulson y los personajes que amplían la historia
Jessica Barden es Nance O’Neil
Jessica Barden interpreta a Nance O’Neil, una actriz de teatro que establece una relación con Lizzie dentro de la trama. La actriz es conocida por The End of the F**ing World*, The Lobster y Dune: Prophecy.
Sarah Paulson es Aileen Wuornos
Uno de los nombres que más llama la atención es el de Sarah Paulson. La actriz interpreta a Aileen Wuornos, un personaje que funciona como conexión entre la historia de Lizzie Borden y otra conocida figura de la crónica criminal. Paulson tiene además una larga relación profesional con Ryan Murphy gracias a producciones como American Horror Story e Impeachment: American Crime Story.
Joey Pollari es John Morse
Joey Pollari da vida a John Morse, tío de Lizzie y hermano de su madre. El actor ha participado anteriormente en series como American Crime y SEAL Team, además de la película Love, Simon.
Con este elenco, Monstruo: La historia de Lizzie Borden lleva a Netflix uno de los casos criminales más conocidos de Estados Unidos a través de una nueva mirada.
La producción forma parte de la antología de Ryan Murphy e Ian Brennan y, desde este 17 de septiembre, sus ocho episodios ya pueden verse completos en la plataforma.