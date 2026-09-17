John Cena y el elenco de Matchbox visitarán la CDMX en gira promocional

El actor John Cena pisará nuevamente territorio mexicano junto al elenco estelar de Matchbox. Las estrellas de Hollywood visitarán la Ciudad de México como parte de la gira promocional oficial de esta superproducción. Apple TV prepara un despliegue masivo para presentar su más reciente comedia de acción ante el público latinoamericano.

Las productoras mantienen bajo estricta confidencialidad la fecha exacta y el recinto que albergará este esperado evento cinematográfico en la metrópoli. La cinta basada en los icónicos autos de juguete de Mattel llegará a las pantallas digitales de todo el mundo el próximo 9 de octubre de 2026. La expectativa de los seguidores capitalinos crece minuto a minuto en las redes sociales ante el inminente anuncio oficial de las sedes.

John Cena es Sean en la película de Matchbox. Foto: Apple TV

El proyecto fílmico plantea una historia completamente original llena de acción, persecuciones automovilísticas y aventura al límite. Las compañías Apple Original Films, Skydance y Mattel Studios unieron fuerzas financieras para materializar este ambicioso universo de vehículos. El equipo de diseño de producción construyó autos a escala real que imitan a la perfección los modelos clásicos de la marca.

Una persecución internacional al límite

La trama central sigue los pasos de un grupo inseparable de amigos de la infancia cuyas vidas monótonas cambian radicalmente. El caos inicia cuando Sean, interpretado por John Cena, regresa repentinamente a su pequeño pueblo natal tras una prolongada ausencia. El protagonista ocultaba su verdadera identidad como un letal y escurridizo agente encubierto de la CIA.

El exlíder del grupo arrastra accidentalmente a sus viejos compañeros hacia una frenética misión de espionaje a nivel mundial. El comando improvisado enfrenta el monumental reto de recuperar una peligrosa ojiva nuclear extraviada para salvar a la humanidad entera. Los civiles huyen para limpiar sus nombres manchados ante las implacables agencias de inteligencia internacionales que los persiguen sin descanso.

John Cena junto al elenco de Matchbox. Foto: Apple TV

La dinámica del largometraje obliga a los protagonistas a luchar contra asesinos profesionales y espías de alto nivel táctico. Los personajes reavivan sus lazos de amistad mientras ejecutan espectaculares y mortales acrobacias vehiculares por diversas ciudades del mundo. La nostalgia por su niñez se mezcla constantemente con el peligro inminente de un conflicto bélico de proporciones catastróficas.

El equipo creativo detrás de los volantes

El estudio armó un reparto de primer nivel para respaldar las explosivas secuencias diseñadas para la plataforma de streaming. La actriz Jessica Biel asume el papel de Aimee, mientras que Sam Richardson da vida al personaje de Crosby. El talento estelar de Teyonah Parris como Charmaine completa la alineación principal de esta arriesgada aventura motorizada.

Póster promocional de Matchbox. Foto: Apple TV

El reconocido cineasta Sam Hargrave ocupa la silla de director para orquestar la violencia estilizada y las coreografías de impacto. El realizador demostró previamente su maestría en el género de acción con la exitosa franquicia de Misión de rescate. La narrativa visual aprovecha al máximo la experiencia del director para elevar la adrenalina del espectador en cada escena.

Los escritores David Coggeshall y Jonathan Tropper redactaron el guion definitivo de esta trepidante historia de agentes secretos. Los guionistas lograron adaptar la esencia lúdica de la famosa marca infantil hacia un tono maduro y sumamente ágil. Las campañas publicitarias de la plataforma preparan sorpresas adicionales para el mercado nacional que garantizarán el éxito de esta gran visita a México.