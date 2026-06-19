Belinda e Irán Castillo, amigas y rivales; poder femenino en el clóset de juguetes

Irán Castillo y Belinda tendrán una disputa para ver quién es la mejor. Esto al menos en la ficción, ya que ambas se enfrentarán para ver quién es la mejor opción para la pequeña Bonnie en la quinta entrega de Toy Story 5, en la que a Irán Castillo se le escuchará por cuarta ocasión como la vaquerita Jessie, mientras que Belinda le dará vida a una tablet llamada Lilypad que roba la atención de los niños.

Lo que muy pocos saben es que Belinda hizo hasta lo imposible para poder hacer el doblaje, pues cuando recibió la invitación se encontraba del otro lado del mundo en medio de la filmación de la serie Carlota ­—de la que es la protagonista— que le demandaba todo el tiempo.

“Cuando recibí la invitación estaba en medio de un rodaje, estaba del otro lado del mundo y dije: ‘No importa, tenemos que hacer esto posible. ¿Cómo lo logramos?’ Estuvimos a punto de que no se lograra por temas de agenda porque la película salía ya y yo estaba todos los días haciendo el rodaje de Carlota de cinco de la mañana a 11 de la noche y los horarios eran prácticamente imposibles, pero se logró”, contó Belinda en entrevista con Excélsior.

La joven de 36 años no la tuvo nada fácil debido a la agenda tan apretada que tenía, pero se aferró a ser parte de este universo de películas animadas, cuya primera entrega se estrenó en 1995.

“Tuve que viajar en el último vuelo después de rodar la última escena de un llamado de Carlota. Me fui directo al aeropuerto, llegué a México, hice la voz de Lilypad en unas cinco horas y ese mismo día volamos a Europa otra vez”, contó Belinda Peregrín, quien durante la entrevista estuvo acompañada de su perrito de siete meses de vida, Popper.

Jessie, la nueva líder

Desde 1999 en que apareció por primera vez su personaje y hasta el día de hoy en que se estrena en México la quinta entrega de Toy Story, Irán Castillo ha sido parte de franquicia que posee cuatro premios Oscar. En esta ocasión, el trabajo de doblaje de Irán llevó más tiempo debido a que en esta entrega, Jessie es quien lleva la batuta de la historia, dejando de lado el protagonismo que en su momento tuvieron Woody y Buzz Lightyear.

“¡Sentí mucha emoción! Siento que sí, que ya le hacía falta a Jessie ese lugar porque en todas las películas anteriores el liderazgo siempre lo llevaban Buzz o Woody. Siento que ahora en estos tiempos fue un buen tino que el poder femenino floreciera en Jessie y creo que muchas mujeres, niñas y adolescentes se van a inspirar con este personaje y con toda la aventura que tiene Jessie. No la tiene fácil, porque sí le pasan muchas cosas y siente que pierde el rumbo, pero su actitud, su corazón, su amor, su valor sobre la amistad, siempre la vuelven a colocar donde tiene que llegar y lo logra”, compartió Castillo a Excélsior.

Irán Castillo Cortesía Disney México

La actriz, quien junto a Belinda asistió a la premier de Toy Story 5 en Mítikah, en la CDMX, de igual manera compartió lo que para ella significa ser parte de una saga de películas animadas que son un referente de la cultura pop.

“Para mí Toy Story es un fenómeno, con todo lo que ha pasado con las películas y tantos años, o sea ya 30 años, nuevas generaciones… Hace rato platicaba con alguien que hace años nosotras éramos las que jugábamos como Andy y ahora somos la mamá de Andy. Vamos cambiando, creciendo y nuestros niños van entrando a este mundo, a este universo que es multigeneracional. Entonces, para mí, es un fenómeno hermoso y ser parte de Toy Story es una bendición y un súper regalo”, reflexionó.

Por su parte, Belinda, amante de los tacones extremadamente altos, compartió su sentir al ser parte de Toy Story 5, filme en el que también se escuchan las voces de Penélope Cruz, Bizarrap y Bad Bunny.

“Para mí formar parte de Toy Story 5 es un sueño hecho realidad. Toy Story es una de mis películas favoritas, llevamos más de 30 años de esta franquicia tan increíble, tan especial, tan mágica, que te enamora a través de personajes como Woody, Buzz, ahora de Jessie, que en esta entrega lleva la batuta y se vuelve muy líder. Me encanta todo esto porque cada cinta es tan diferente, aprendes tanto y tienes tantos mensajes tan bonitos, que para mí es un honor”, apuntó la actriz de la serie Mentiras.

Si bien la cinta habla de la amistad, el trabajo en equipo y de la valía de cada ser humano al ser único, Toy Story 5 pone sobre la mesa el tema de cómo las pantallas han hecho que muchos niños ya no estimulen su imaginación con el uso de juguetes.

“Yo sí siento que por el exceso de la tecnología nos desconectamos mucho. Es típico que le hablas a alguien y no te hace caso porque está en la pantalla. Eso me gusta, que lo toca la película para que lo veamos y encontremos ese equilibrio. O sea, sí se puede usar la tecnología, pero no perdamos esta conexión con el ser humano”, reflexionó Castillo.

Belinda se sumó a su compañera y comentó:

“Yo creo que perfectamente se puede convivir con la tecnología, pero sin perder la esencia, la imaginación y sin dejar de ser nosotros, pues no necesitas cambiar tu esencia para pertenecer”, dijo Belinda.

Carlota, en sueños de Belinda

Hace un par de semanas la actriz, que fue parte de los números del Mundial junto a Los Ángeles Azules, con quienes interpretó Por ella, concluyó el rodaje de Carlota, serie histórica en la que le da vida a la emperatriz Carlota de México.

“Fueron seis meses completamente metida en los rodajes de cinco de la mañana a diez de la noche, 11 de la noche. Llegaba todavía a estudiar para ver qué era lo que teníamos que hacer el día siguiente y fue increíble. Yo siento que durante esos seis meses Carlota me decía cosas a través de los sueños. Ya sé que es rarísimo lo que estoy diciendo, pero sí me metí muchísimo en el personaje y sí fue un antes y un después en mi vida. Carlota me transformó de mil maneras y creo que para bien, fue una gran lección para mí”, compartió a Excélsior.

De la cinta