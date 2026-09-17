“Hola, pequeño”: Millie Bobby Brown confirma que su segundo bebé es niño

Millie Bobby Brown confirmó que su segundo hijo con Jake Bongiovi es un niño al compartir la primera imagen del bebé, apenas unas horas después de que se conociera que la pareja había ampliado nuevamente su familia mediante adopción.

La estrella de Stranger Things, de 22 años, publicó una fotografía en la que aparecen las manos de los integrantes de la familia, incluida la del nuevo bebé.

Brown acompañó la imagen con un breve mensaje: “Hola, pequeño!”.

En la fotografía también puede observarse a la actriz utilizando un anillo con la palabra “Mom”, mientras las manos se encuentran colocadas sobre una manta amarilla y blanca. La pareja no reveló el nombre del niño, su edad ni la fecha exacta en que llegó a la familia.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi adoptaron a su segundo hijo

Horas antes de la publicación, People informó, citando a una fuente cercana, que Brown y Bongiovi habían recibido recientemente a su segundo hijo mediante adopción. La pareja todavía no había confirmado entonces ningún detalle sobre el bebé.

La publicación posterior de Millie sirvió para confirmar públicamente que la familia había crecido y, al utilizar la expresión “little guy”, también reveló que el nuevo integrante es un niño. Hasta ahora, ambos han mantenido el resto de la información en privado.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi ampliaron su familia con la llegada de su segundo bebé. IG

El pequeño es el segundo hijo de la actriz y Bongiovi, quienes también son padres de una niña que adoptaron en 2025. En agosto de aquel año, anunciaron que habían recibido a su primera hija durante el verano y explicaron que querían comenzar esa etapa de sus vidas con privacidad.

Millie Bobby Brown ya había dado una pista sobre su segundo bebé

Aunque la noticia sorprendió a muchos de sus seguidores, la protagonista de Enola Holmes aparentemente había dejado una pista sobre la llegada de otro bebé varios días antes.

El 7 de septiembre compartió imágenes de unas vacaciones familiares en los Dolomitas, Italia. En uno de los videos podía observarse a Brown cargando a su hija mientras Jake Bongiovi caminaba junto a ella con otro bebé en un portabebés.

En ese momento la pareja no explicó quién era el pequeño ni hizo ningún anuncio sobre haber ampliado la familia. La publicación generó especulaciones entre sus seguidores que terminaron cobrando sentido después del reporte sobre la segunda adopción.

Brown y Bongiovi han mantenido una postura especialmente reservada respecto a sus hijos. Tampoco han revelado públicamente el nombre de su hija mayor ni suelen mostrar su rostro en redes sociales.

Millie Bobby Brown siempre quiso adoptar

La adopción no fue una decisión improvisada para la actriz. Brown ha contado en diferentes entrevistas que desde niña imaginaba que la adopción formaría parte de la familia que quería construir.

Millie Bobby Brown se casó con Jacob Bongiovi Instagram

Durante una participación en junio de 2026 en el pódcast Not Gonna Lie, de Kylie Kelce, explicó que incluso cuando jugaba con muñecas imaginaba que sus bebés eran adoptados. También resumió su visión sobre el proceso diciendo que para ella “la adopción es amor” y representa un compromiso permanente.

La actriz también ha señalado que ella y su esposo estudiaron y conversaron ampliamente sobre el proceso antes de convertirse en padres. Brown cursó estudios relacionados con trabajo social y ha explicado que conocer las experiencias tanto de familias adoptivas como de madres biológicas influyó en su perspectiva.

Su decisión de adoptar tampoco significa que haya descartado experimentar un embarazo en el futuro. En esa misma entrevista dijo que espera que algún día también pueda gestar a un hijo, pero insistió en que la adopción siempre formó parte de sus planes familiares.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi ya son una familia de cuatro

Brown y Jake Bongiovi comenzaron su relación en 2021 y anunciaron su compromiso en abril de 2023. La pareja se casó en mayo de 2024 y posteriormente celebró una ceremonia más grande en Italia.

Un año después dieron a conocer la adopción de su primera hija. Con la llegada del nuevo bebé, Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi forman ahora una familia de cuatro, poco más de dos años después de haberse casado.

La actriz ha explicado que una de sus prioridades es permitir que sus hijos decidan en el futuro cuánto desean compartir de sus propias vidas. Por esa razón, la pareja ha evitado revelar nombres, rostros y otros detalles personales de los menores.