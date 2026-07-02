Invitados de Taylor Swift y Travis Kelce llegan al Madison Square Garden antes de su boda

¡El fin de semana más esperado por los fans de Taylor Swift y Travis Kelce ya habría comenzado oficialmente en Nueva York! Varios invitados famosos llegaron al Madison Square Garden, donde se realizará una cena previa a la boda de la cantante y el jugador de la NFL.

Aunque la pareja no ha confirmado públicamente todos los detalles de la celebración, distintos reportes apuntan a que el Madison Square Garden será el centro de los festejos durante el fin de semana.

Invitados llegan al Madison Square Garden

Alrededor de las 6 de la tarde, amigos cercanos de Taylor Swift y Travis Kelce comenzaron a llegar al Madison Square Garden para lo que se presume fue la cena de ensayo.

Entre los invitados vistos en el lugar estuvieron Jack Antonoff, Rachel Antonoff, Lena Dunham, Abigail Anderson, Erin Andrews, Charissa Thompson, Greg Olsen y Aric Jones.

De acuerdo con People, varios de los asistentes llegaron vestidos con atuendos de fiesta, lentejuelas y tonos joya, lo que aumentó las especulaciones sobre el inicio formal de las celebraciones de boda.

Jack Antonoff fue fotografiado de camino al recinto con traje, acompañado por su hermana, la diseñadora Rachel Antonoff, quien lució un vestido rosa con detalles de plumas.

Jack Antonoff, uno de los amigos clave de Taylor Swift

El músico, productor y compositor es uno de los colaboradores más importantes de Taylor Swift durante más de una década. Ambos comenzaron a trabajar juntos en 2013 y, desde entonces, Antonoff ha coescrito y producido canciones para discos como 1989, Lover, Folklore, Midnights y The Tortured Poets Department.

También asistió Lena Dunham, amiga de Taylor desde hace años y expareja de Antonoff, lo que llamó la atención de los fans que siguen de cerca las relaciones personales del llamado “escuadrón” de la cantante.

Jack Antonoff es uno de los invitados de Taylor Swift Grosby Group

Los amigos de Travis Kelce también llegaron a la celebración

Por parte de Travis Kelce, uno de los nombres que destacó fue Aric Jones, amigo de la infancia del jugador. Jones conoció a Kelce cuando ambos eran niños en Cleveland Heights, Ohio.

También fue visto Greg Olsen, exjugador de la NFL y comentarista deportivo, quien recientemente apareció en el podcast New Heights, conducido por Travis y Jason Kelce.

Durante esa conversación, Olsen bromeó sobre lo indispensable que sería tenerlo como invitado en una boda, al decir que si alguien quiere una celebración memorable, con energía y camaradería, él debería estar en lo más alto de la lista.

¿Por qué Madison Square Garden es un lugar simbólico?

Que Madison Square Garden sea el escenario de los festejos tiene un peso especial.

El recinto es uno de los lugares más emblemáticos de Nueva York y ha sido sede de conciertos históricos, eventos deportivos, ceremonias y grandes espectáculos.

Para Taylor Swift, Nueva York también tiene un lugar importante dentro de su narrativa musical. La ciudad ha aparecido en canciones, videos, etapas de promoción y momentos clave de su carrera.

bgpa