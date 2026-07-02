¿Cuenta regresiva para la boda con Travis? Taylor Swift llega al Madison Square Garden | VIDEO

Nueva York vive días de intensa actividad, pero uno de los lugares que más miradas ha atraído es el Madison Square Garden. Desde hace varios días, el recinto registra un inusual movimiento con personal de logística y elementos de seguridad, lo que ha disparado las especulaciones sobre la esperada boda entre Taylor Swift y el jugador de la NFL, Travis Kelce.

Aunque la pareja ha mantenido total discreción sobre los detalles de la boda, distintos reportes apuntan a que el famoso recinto será el escenario de varios eventos relacionados con la celebración, especialmente una gran recepción que reuniría a cientos de invitados.

Las imágenes que han circulado durante las últimas horas no han hecho más que aumentar la emoción de los seguidores de la cantante.

El video que desató la emoción entre los fans

Uno de los momentos que más llamó la atención fue un video publicado por TMZ.

En el video se observa la camioneta de Taylor Swift ingresando a las inmediaciones del Madison Square Garden, una escena que rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales.

Aunque la cantante no puede apreciarse directamente, la llegada del vehículo fue suficiente para que miles de fanáticos interpretaran que la artista ya se encuentra ultimando los preparativos para uno de los eventos más esperados del año.

El video provocó miles de reacciones en cuestión de minutos y volvió tendencia tanto el nombre de Taylor Swift como el del emblemático recinto de Manhattan.

Donna Kelce también llegó a Nueva York

Otro momento que fortaleció los rumores fue la llegada de Donna Kelce, madre del ala cerrada de los Kansas City Chiefs.

De acuerdo con TMZ, Donna aterrizó la mañana del jueves en Nueva York y fue captada caminando por el aeropuerto con una gran sonrisa. Aunque evitó responder preguntas sobre la supuesta boda, su presencia fue interpretada como una nueva pista de que la celebración estaría muy cerca.

Según el medio estadounidense, un conductor del equipo de Taylor Swift la recogió directamente en el aeropuerto para trasladarla al Madison Square Garden.

La llegada de Donna no pasó desapercibida, especialmente porque meses atrás había declarado que no participaría en la organización del enlace, dejando todos los preparativos en manos de la pareja.

Ahora, con su presencia en la ciudad, muchos consideran que ya comenzó la cuenta regresiva.

Camiones y estrictas medidas de seguridad

Durante toda la semana se ha reportado un constante desfile de vehículos de carga entrando al Madison Square Garden.

Diversos videos muestran la llegada de estructuras metálicas, equipos de iluminación, escenografía, árboles decorativos, carpas, cortinas, alimentos y distintos materiales que serían utilizados durante las celebraciones.

Incluso algunos fotógrafos captaron documentos en manos de elementos de seguridad donde podía leerse la frase "Boda de Taylor Swift y Travis Kelce", lo que terminó por alimentar aún más las especulaciones.

A esto se suma un fuerte operativo de seguridad en los alrededores del recinto.

Taylor Swift y Travis Kelce IG killatrav

Policías, personal de vigilancia e incluso integrantes de la Guardia Nacional han reforzado la zona, mientras varias calles permanecen parcialmente cerradas debido al intenso movimiento que vive Manhattan por las celebraciones del 4 de julio y otros eventos deportivos.

Una lista de invitados llena de estrellas

Aunque la pareja no ha confirmado oficialmente ningún detalle, diversos medios estadounidenses aseguran que la boda reuniría a cerca de mil invitados.

Entre los nombres que han sonado destacan Selena Gomez, Gigi Hadid, Cara Delevingne y Zoë Kravitz, todas amigas cercanas de Taylor Swift.

Del lado de Travis Kelce también se espera la presencia de jugadores de los Kansas City Chiefs, además de otras figuras del deporte y el entretenimiento.

Los rumores incluso señalan que algunos artistas podrían presentarse durante la fiesta.

Entre los nombres mencionados aparecen Stevie Nicks, Tim McGraw, Ed Sheeran e incluso Paul McCartney, aunque hasta el momento nada ha sido confirmado oficialmente.