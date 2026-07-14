Informe forense revela el horror que vivió el actor James Handy antes de morir

El departamento médico forense reveló los escalofriantes detalles sobre el asesinato de James Handy, actor reconocido por su participación en la exitosa película Top Gun: Maverick. El informe oficial detalló un violento altercado físico entre la estrella de Hollywood y Michael Gledhill, el hijo biológico de la actual pareja sentimental de la víctima.

Los documentos legales señalaron que la agresión ocurrió el pasado 4 de junio en la residencia de la novia del intérprete. Ambos hombres iniciaron una fuerte discusión verbal frente al pórtico principal de la vivienda. La confrontación escaló rápidamente hacia los golpes físicos directos en la entrada del domicilio.

Las primeras fotos del acusado por el asesinato de James Handy salen a la luz Especial

El reporte forense indicó que el agresor derribó al histrión y se colocó físicamente sobre él para someterlo por la fuerza. Michael Gledhill arrastró el cuerpo de la víctima hacia un costado de la propiedad para alejarlo de la vista pública. Acto seguido, el atacante ingresó nuevamente a la casa para armarse.

El sujeto extrajo un arma punzocortante de la cocina, descrita en el expediente como un cuchillo de gran tamaño. El asaltante regresó al exterior del inmueble y apuñaló repetidamente a James Handy de forma directa en la zona del torso. Las heridas provocaron una hemorragia masiva que terminó por arrebatarle la vida al famoso actor.

Una llamada confesional al servicio de emergencias

El atacante contactó directamente a la línea telefónica del 911 mientras la víctima yacía gravemente herida sobre el pavimento. Las grabaciones de emergencia capturaron la perturbadora confesión del responsable desde la misma escena del crimen. El sujeto pronunció frases inconexas ante las autoridades que tomaron el reporte inicial.

"Soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre de pecado", declaró literalmente el asesino a la operadora telefónica. Las unidades de la policía local respondieron al llamado y se movilizaron de inmediato hacia la ubicación señalada. Los oficiales fuertemente armados acordonaron el perímetro de la escena sangrienta.

James Handy en Jumanji. Foto: Netflix

A su llegada, los agentes observaron al sospechoso haciéndoles señales manuales para que detuvieran sus patrullas. Michael Gledhill se entregó pacíficamente a los elementos de seguridad y confesó la autoría material del crimen en ese mismo instante. Los paramédicos estabilizaron temporalmente al intérprete estadounidense y lo prepararon para su traslado.

Las ambulancias llevaron al herido de urgencia hacia el hospital más cercano de la zona para intentar salvarle la vida. El equipo de cirujanos intervino rápidamente, pero los esfuerzos médicos resultaron inútiles ante la gravedad de las lesiones internas. Los doctores de la sala de urgencias declararon oficialmente muerto al artista minutos después de su ingreso.

Cargos por asesinato y fianza millonaria

Los agentes policiacos arrestaron formalmente a Michael Gledhill a escasos metros del lugar del incidente violento. El departamento de justicia procesó al sospechoso bajo el cargo principal de asesinato en primer grado. Las autoridades trasladaron al detenido hacia las instalaciones penitenciarias para iniciar su respectivo proceso penal.

Michael Gledhill el día que ultimó a James Handy Especial

Actualmente, el individuo permanece recluido dentro de las celdas de la cárcel de Van Nuys, ubicada en el condado de Los Ángeles. El juez asignado al caso impuso una fianza preventiva de 2 millones de dólares para el presunto homicida. El acusado esperará tras las rejas la fecha de su primera audiencia frente a la corte estatal.

El equipo de detectives de la división de homicidios continúa con la recopilación de evidencias físicas y testimonios de los vecinos. Los investigadores mantienen el caso abierto y evitaron divulgar públicamente cualquier teoría sobre el posible móvil del crimen. El departamento de policía programó una futura conferencia de prensa para actualizar los detalles de esta tragedia.