Inauguración Mundial 2026: EN VIVO sigue minuto a minuto show Belinda, Shakira y más
Sigue en vivo el minuto a minuto de la inauguración del Mundial 2026 y el show que darán los artistas previo al arranque del partido de México vs Sudáfrica.
Inauguración Mundial 2026 - EN VIVO: SIGUE EL MINUTO A MINUTO DEl show
09:00 Hrs¿Dónde ver el show de inauguración del Mundial 2026?
Si no te quieres perder el show de inauguración del Mundial 2026, te contamos que podrás verlo en canales de TV abierta como el 2, 5 y 7 a partir de las 11: 00 AM.
08:50 Hrs¡Llegó el día de la inauguración del Mundial 2026!
Como cada cuatro años el mundo vive la fiesta del futbol más grande: el Mundial. Y en 2026 México es uno de los anfitriones, pero antes de que empiece la justa mundialista, se ofrecerá un show con importantes artistas.