Hollywood brilla en la inauguración del Mundial: Los famosos que asistieron a la ceremonia

Las constelaciones de Hollywood dominaron la fastuosa ceremonia de inauguración del Mundial de futbol en Estados Unidos. El espectáculo musical deslumbró a los asistentes del rebautizado Estadio de Los Ángeles previo al silbatazo inicial del partido entre la escuadra local y Paraguay.

Una potente voz en off con la frase "Bienvenidos a Estados Unidos" encendió los alaridos en las tribunas del inmueble californiano. Las pantallas gigantes del recinto proyectaron de inmediato un primer plano del icónico letrero de la meca del cine para abrir formalmente las actividades del Grupo D.

Paris Hilton acudió a apoyar a Estados Unidos. Foto de IG: Paris Hilton

El ambiente subió de tono cuando una banda musical tomó el centro de la cancha para dar paso a estrellas de talla internacional. Los reconocidos artistas Future, Tyla, Anitta y la estrella del K-pop Lisa ejecutaron vistosas coreografías acompañados por decenas de bailarines profesionales.

La escenografía y los múltiples vestuarios de la presentación rindieron un homenaje directo al arte callejero y a las industrias creativas de Los Ángeles. El comité organizador reservó los actos estelares de cierre para el actor Jason Sudeikis y la cantante Katy Perry justo antes del silbatazo inicial.

Lluvia de estrellas en las gradas del estadio

Las gradas del majestuoso recinto albergaron a decenas de celebridades que atestiguaron la apertura oficial del torneo internacional. Figuras como Tom Cruise, Halle Berry, Sofía Vergara, Rob Lowe, Owen Wilson y Paris Hilton acapararon los reflectores de las cámaras de transmisión global.

El exfutbolista británico David Beckham también presenció el evento desde los palcos de honor del estadio con capacidad para 70 mil espectadores. Los famosos observaron el número musical mientras los artistas bailaban alrededor de una enorme réplica del trofeo del Mundial ubicada al centro del campo.

Sofía Vergara junto a Owen Wilson. AFP

La producción del evento colgó del techo enormes letras para formar la palabra FIFA en un deslumbrante color dorado. El evento transcurrió con total fluidez bajo un estricto operativo de seguridad desplegado en los alrededores de la sede mundialista.

El glamour de la meca del entretenimiento transformó la ceremonia deportiva en un auténtico espectáculo de alfombra roja. La lente de los fotógrafos capturó las reacciones de las luminarias ante el despliegue técnico y visual preparado por el tercer país coanfitrión.

La pasión en las tribunas y una llamada desde la Casa Blanca

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ausentó su figura del protocolo de apertura oficial del torneo. El mandatario suplió su asistencia física con una llamada telefónica directa al vestidor del equipo para motivar a los jugadores estadunidenses.

"Creo que tienen muchas posibilidades de llegar hasta el final. Solo quiero desearles mucha suerte", expresó el político norteamericano a los seleccionados. Tras las palabras presidenciales, los futbolistas saltaron a la cancha para realizar los ejercicios competitivos previos al juego.

David Beckham compartió palco con Tom Cruise. AFP

Los aficionados locales disfrazaron sus cuerpos con atuendos del Tío Sam, águilas calvas y la Estatua de la Libertad. La parcialidad estadunidense abucheó con estruendo a los jugadores sudamericanos durante los minutos de calentamiento sobre el césped artificial.

"Creo que podemos llegar hasta la final", sentenció el aficionado estadunidense Isaac Pizarro ante los medios de comunicación presentes. El seguidor pagó la cantidad de 1,900 dólares por entrada para presenciar el duelo inaugural en compañía de su hijo adolescente.

El ambiente de carnaval deportivo encontró resistencia en la cabecera sur del estadio gracias al ímpetu sudamericano. Decenas de banderas de Paraguay pintaron de rojo, blanco y azul las gradas para demostrar el apoyo incondicional hacia la oncena guaraní.

Con información de AFP