"Puse 400 mil pesos de mi bolsa": Luisito Comunica responde a la polémica de las utilidades

La controversia alrededor de Luisito Comunica no ha dejado de crecer en redes sociales durante los últimos días. Todo comenzó cuando diversos reportes señalaron que trabajadores de algunos restaurantes vinculados al influencer no habrían recibido utilidades este año.

Las críticas no tardaron en multiplicarse. En redes sociales aparecieron comentarios cuestionando la situación, especialmente porque muchos usuarios aseguraban que los establecimientos suelen lucir llenos y continúan expandiéndose.

Ante el ruido generado, el influencer decidió publicar un video para explicar su versión de los hechos.

Se me está acusando de cosas bien feas y quiero al menos tener la oportunidad de explicar y dar tantita claridad a toda esta situación, expresó al inicio de su mensaje.

"No hubo utilidades porque no hubo ganancias"

Durante su explicación, Luisito confirmó que efectivamente los trabajadores fueron informados de que este año no habría reparto de utilidades.

Sin embargo, aseguró que la razón es que las empresas involucradas no registraron ganancias durante el periodo correspondiente.

Sí, en efecto se comunicó a los trabajadores que no habría reparto de utilidades porque este año no hubo utilidades, no hubo ganancias, afirmó.

El influencer está e la polémica tras las acusaciones en su contra Especial

El influencer señaló que la información que circula en redes sociales y algunos medios está incompleta, ya que también se realizó un pago extraordinario para compensar en cierta medida la situación.

Según explicó, cada trabajador recibió un apoyo económico de 2 mil pesos.

Muchos dirán: 'Luisito, no mames, dos mil pesos es súper poquito'. Y sí, estoy de acuerdo, pero si lo sumas entre todos los colaboradores da como resultado una cantidad que simularía como si los restaurantes hubiesen tenido millones de utilidades en el año, comentó.

¿Por qué no hay ganancias si los restaurantes siguen creciendo?

Una de las preguntas que más ha aparecido en redes sociales es cómo puede una empresa reportar falta de utilidades mientras abre nuevos establecimientos.

Luisito abordó directamente ese tema.

De acuerdo con su explicación, gran parte de los recursos obtenidos se han destinado a reinversión, expansión y al pago de préstamos adquiridos para el crecimiento de los negocios.

La respuesta muy resumida es que por diferentes decisiones administrativas se han sacado muchísimos préstamos, cada préstamo tiene muchos intereses, y porque también nuestro plan de negocios es expandirnos reinvirtiendo para poder abrir más lugares y así generar más trabajo, explicó.

Luisito Comunica IG

El creador de contenido insistió en que la situación financiera de algunos de los restaurantes es distinta a la percepción que existe desde fuera.

El depósito de 400 mil pesos que hizo de manera personal

Uno de los momentos que más llamó la atención del video fue cuando reveló que decidió aportar dinero de su propio bolsillo para beneficiar a los empleados.

Según contó, intentó convencer a los demás socios de aumentar el apoyo económico para los trabajadores, pero finalmente optó por hacerlo él mismo.

Yo sí hablé con los demás socios y les dije: 'Güey, necesitamos hacer un esfuerzo para darle más lana a los trabajadores', relató.

Sin embargo, aseguró que no fue posible obtener más recursos de la empresa.

Por ello tomó una decisión personal.

Yo, Luisito, personalmente tomé la decisión de depositar 400 mil pesos de mi bolsillo para que se repartan, declaró.

Luisito Comunica IG

También aclaró que los trabajadores que reciban un pago adicional durante este mes deben saber que parte de ese dinero proviene directamente de él y no de la operación normal de la empresa.

"Toda la funa me la como yo"

Otro de los puntos que abordó fue el papel que desempeña dentro de los restaurantes.

Luisito afirmó que su función principal es la de inversionista y promotor de las marcas, aunque reconoció que cuando surge una controversia pública suele convertirse en el principal blanco de las críticas.

Cada que hay un problema de esta índole, todo el mierdero, toda la funota me la como yo, comentó.

La declaración rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde algunos usuarios respaldaron su postura y otros continuaron cuestionando la situación laboral de las empresas.

Aclara la situación de los nuevos restaurantes

El influencer también respondió a quienes aseguran que la apertura de nuevos negocios contradice la versión de que no existen ganancias.

Sobre Torikami, explicó que fue financiado con nuevas inversiones y que todavía se encuentra pagando deudas.

Respecto a Bolichera 21, señaló que el establecimiento ya existía anteriormente y simplemente fue trasladado de ubicación debido a problemas financieros.

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En cuanto a Deigo y Golomas, reconoció que hubo reinversión y la entrada de un nuevo socio, aunque aseguró que actualmente siguen operando con números negativos.

También habló de su fortuna personal

Luisito aprovechó el video para responder a quienes relacionan directamente su nivel de vida con los restaurantes.

Según explicó, gran parte de sus ingresos provienen de otros negocios y de su carrera como creador de contenido.

Yo he alcanzado el valor que tengo porque tengo varios negocios, he invertido en varios sectores y porque también soy creador de contenido, afirmó.

Además, recordó que recibe ingresos derivados de podcasts, libros, audiolibros, películas y plataformas digitales donde participa.