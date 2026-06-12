¿Es su hijo? Tius Luka, el niño que cantó con Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026

La ceremonia de apertura del Mundial 2026 en Estados Unidos estuvo cargada de música y presentaciones que reunieron a algunas de las figuras más populares de la industria.

El espectáculo comenzó con la participación de Future y Tyla, quienes interpretaron "Game Time" ante miles de aficionados presentes en el estadio y millones de personas que seguían la transmisión alrededor del mundo.

Más tarde llegó uno de los momentos más esperados de la noche con la aparición de Lisa, Anitta y Rema, quienes llevaron al escenario "Goals", uno de los temas musicales más representativos de esta Copa del Mundo.

Sin embargo, cuando parecía que las grandes estrellas ya habían acaparado toda la atención, apareció un pequeño artista llamado Tius Luka que terminó convirtiéndose en uno de los nombres más comentados en redes sociales.

¿Quién es Tius Luka?

Tius Luka Sundberg es un joven cantante originario de Noruega que poco a poco ha comenzado a construir una comunidad de seguidores gracias a su talento.

Aunque para muchos espectadores era un rostro completamente desconocido, en redes sociales ya había logrado llamar la atención con videos donde interpreta distintas canciones y comparte parte de su crecimiento.

Su presencia en la inauguración del Mundial sorprendió a miles de personas que rápidamente comenzaron a buscar información sobre él tras verlo cantar junto a Katy Perry.

Tius Luka con Katy Perry AFP

Con apenas 10 años de edad, el pequeño artista vivió una experiencia que muchos músicos sueñan alcanzar después de décadas de carrera al presentarse ante una audiencia global en uno de los eventos más importantes del mundo.

La historia detrás de su conexión con Katy Perry

La participación de Tius Luka no fue una casualidad.

Según reveló la propia Katy Perry, la historia comenzó varios años atrás.

La cantante explicó que la voz del niño fue grabada originalmente en 2021, cuando él tenía apenas cinco años, para formar parte de la canción "Wonder".

Desde entonces, Katy Perry encontró una inspiración especial en el pequeño cantante y consideró que su voz representaba perfectamente el mensaje que quería transmitir con la canción.

Tius Luka bailando junto a Katy Perry. AFP

Con el paso del tiempo, esa conexión artística terminó convirtiéndose en una colaboración que cruzó fronteras y llevó al joven noruego hasta uno de los escenarios más importantes del planeta.

El momento que emocionó a millones

Durante la ceremonia celebrada en Los Ángeles, Katy Perry interpretó "Wonder" acompañada de Tius Luka.

La presentación rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la inauguración debido a la naturalidad y seguridad con la que el niño apareció frente a una audiencia masiva.

Las imágenes comenzaron a circular en plataformas digitales apenas terminó el espectáculo y miles de usuarios destacaron la emotiva participación del pequeño cantante.

Muchos incluso aseguraron que fue uno de los instantes más memorables de toda la ceremonia.

Mientras algunos hablaban de los grandes nombres de la música presentes en el evento, otros centraron su atención en el joven artista que logró compartir reflectores con una de las estrellas más importantes del pop internacional.

De las redes sociales al escenario más grande del fútbol

Antes de su aparición en el Mundial 2026, Tius Luka ya había comenzado a ganar popularidad en internet.

A través de sus redes sociales comparte videos interpretando canciones y demostrando las habilidades vocales que han llamado la atención de miles de seguidores.

Lo que inició como publicaciones caseras terminó convirtiéndose en una oportunidad única para mostrar su talento frente a una audiencia global.

La ceremonia de Estados Unidos cerró una serie histórica de inauguraciones realizadas por los tres países anfitriones del Mundial 2026.

Katy Perry cantando en la inauguración del Mundial. REUTERS

Aun con tantos nombres importantes en el cartel, Tius Luka logró algo que pocos esperaban, al convertirse en una de las figuras más comentadas de toda la ceremonia.

De ser un niño que compartía covers en redes sociales desde Noruega, pasó a cantar junto a Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026. Y aunque apenas está comenzando su carrera, su nombre ya quedó ligado a uno de los momentos más especiales de esta Copa del Mundo.