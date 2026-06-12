¿Coleccionable o meme? El vaso de "Supergirl" causa polémica previo al estreno

Las películas de superhéroes suelen llegar acompañadas de productos promocionales que rápidamente se convierten en objetos de deseo para coleccionistas. Vasos y palomeras suelen agotarse en cuestión de días cuando pertenecen a franquicias populares.

Ahora, el turno es para Supergirl, la nueva apuesta de DC Studios que llegará a los cines mexicanos este mes. Sin embargo, antes de que la película llegue a las salas, uno de sus coleccionables ya se volvió tendencia.

Todo comenzó cuando comenzaron a circular imágenes filtradas del supuesto vaso promocional que Cinépolis pondría a la venta con motivo del estreno.

Aunque muchos seguidores de la superheroína celebraron el diseño inspirado en el uniforme de Kara Zor-El, otros usuarios encontraron un detalle que desató una auténtica lluvia de bromas en internet.

Así luce el polémico vaso de Supergirl

De acuerdo con las imágenes compartidas en redes sociales, el vaso está diseñado para representar el traje clásico de Supergirl.

El color azul domina prácticamente toda la pieza, mientras que en la parte frontal aparece el tradicional escudo con la letra "S", uno de los símbolos más reconocibles dentro del universo de Superman y Supergirl.

Hasta ahí todo parecía normal.

Sin embargo, el elemento que más llamó la atención fue una especie de capa colocada en la parte posterior del vaso. Aunque la intención era recrear el atuendo de la heroína, muchos usuarios consideraron que la forma elegida para representar ese accesorio generaba una apariencia extraña.

Las comparaciones no tardaron en aparecer y las publicaciones relacionadas con el coleccionable comenzaron a llenarse de memes y comentarios irónicos ,

Mientras algunos defendieron el diseño y señalaron que se trata simplemente de una interpretación del traje, otros aseguraron que el resultado final no era precisamente el esperado.

Entre críticas y coleccionistas

A pesar de las burlas que circulan en redes sociales, la polémica parece haber despertado todavía más interés por el producto.

No sería la primera vez que un coleccionable de cine se vuelve viral por razones inesperadas y termina agotándose rápidamente.

De hecho, muchos aficionados consideran que las piezas que generan conversación suelen convertirse en las más buscadas con el paso del tiempo.

Por esa razón, varios coleccionistas ya han comenzado a preguntar sobre la disponibilidad del vaso e incluso han mostrado interés en adquirirlo precisamente por toda la atención que está recibiendo.

Supergirl junto a Superman. Foto: DC Studios

Al final, en el mundo del coleccionismo, la rareza y la conversación que rodean a un artículo pueden aumentar considerablemente su atractivo.

¿Cuándo saldrá a la venta?

Hasta el momento, Cinépolis no ha anunciado oficialmente la fecha de lanzamiento del vaso de Supergirl.

Sin embargo, tomando como referencia otros estrenos importantes, se espera que el coleccionable llegue a los complejos días antes del estreno de la película o durante su primera semana en cartelera.

Por ahora tampoco se han confirmado precios ni posibles restricciones de compra.

Tráiler de Supergirl emociona a fans de DC; fecha de estreno Foto: Tráiler Warner Bros. Pictures España

Lo que sí parece claro es que, una vez que llegue a los cines, la demanda podría ser alta debido al interés que ha generado en redes sociales durante los últimos días.

La cuenta regresiva ya comenzó

Supergirl llegará a los cines mexicanos el próximo 25 de junio de 2026, mientras que algunas funciones de preestreno están previstas desde el 23 de junio.

Y aunque todavía faltan algunos días para su lanzamiento oficial, el filme ya encontró una manera inesperada de llamar la atención del público.

Lo curioso es que no ha sido por un tráiler, una escena inédita o una revelación sobre la historia, sino por un vaso coleccionable que ha dividido opiniones entre quienes lo consideran una pieza imperdible y quienes creen que terminará siendo recordado más por los memes que por su diseño.

Sea cual sea el resultado, una cosa parece segura con el vaso de Supergirl ya logró convertirse en uno de los temas más comentados antes del estreno de la película.