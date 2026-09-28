Tove Lo: 10 canciones que debes conocer más allá de ‘Habits’

Tove Lo convirtió el desamor, el deseo y las malas decisiones en algunas de las canciones más particulares del pop de la última década. Aunque para buena parte del público su nombre continúa inevitablemente ligado a Habits (Stay High), la cantante sueca ha construido una discografía mucho más extensa en la que caben desde himnos electrónicos hasta canciones sobre relaciones tóxicas, sexo, amistad y el miedo a crecer.

Más de una década después de Queen of the Clouds, su álbum debut de 2014, la artista sigue experimentando con esa combinación de euforia y melancolía que terminó convirtiéndose en una de sus principales señas de identidad.

Su trayectoria incluye los discos Lady Wood (2016), Blue Lips (2017), Sunshine Kitty (2019), Dirt Femme (2022) y, más recientemente, ESTRUS, publicado el 18 de septiembre de 2026.

Por eso, si Habits es prácticamente la única canción de Tove Lo que tienes guardada, estas son algunas de las que vale la pena conocer para entender por qué su carrera no puede resumirse en un solo éxito.

Talking Body

El primer paso después de Habits podría ser Talking Body. Incluida también en Queen of the Clouds, la canción llevó hacia un terreno mucho más físico la forma directa con la que Tove Lo escribía sobre las relaciones.

El álbum debut fue construido alrededor de tres etapas —sexo, amor y dolor— y Talking Body pertenece justamente a esa primera parte, convirtiendo la atracción sexual en un explosivo tema de electropop.

Cool Girl

Con Lady Wood, Tove Lo comenzó a dejar atrás parte del pop de su debut para entrar en un sonido más minimalista y oscuro.

Cool Girl juega con la idea de fingir indiferencia dentro de una relación: aparentar que nada importa, evitar pedir compromisos y comportarse como esa persona supuestamente despreocupada que nunca reclama nada.

Es pegajosa, fría y ligeramente incómoda, justo una combinación que terminaría apareciendo una y otra vez en su música.

Tove Lo en el video Cool Girl Captura de pantalla

True Disaster

Si quieres escuchar a Tove Lo haciendo pop electrónico prácticamente diseñado para bailar mientras todo sentimentalmente sale mal, está True Disaster.

También perteneciente a Lady Wood, fue lanzada en 2016 y muestra una de las contradicciones favoritas de la cantante: saber que algo puede terminar mal y aun así querer vivirlo.

Disco Tits

Para cuando lanzó Blue Lips en 2017, Tove Lo ya estaba mucho menos interesada en contenerse.

Disco Tits es probablemente una de las mejores representaciones de esa etapa: electrónica provocadora, humor, deseo sexual y una producción que parece avanzar constantemente hacia el caos.

Incluso la Recording Academy ha señalado esta canción, junto con “Talking Body” y “Cool Girl”, entre los temas representativos de la primera mitad de su carrera.

Tove Lo en el videoclip Disco tits Especial

Bitches

Y hablando de caos, pocas canciones pueden competir con “Bitches”.

La versión publicada junto a Charli XCX, Icona Pop, Elliphant y ALMA reunió a varias figuras del pop alternativo europeo en una colaboración deliberadamente excesiva, irreverente y sexual.

Es también una excelente puerta hacia el lado menos radiofónico de Tove Lo.

Glad He's Gone

No todo en su catálogo gira alrededor de sus propias relaciones. Glad He's Gone, de Sunshine Kitty, funciona prácticamente como una conversación entre amigas: alguien acaba de terminar una mala relación y Tove intenta convencerla de que probablemente fue lo mejor que pudo ocurrirle.

La canción fue publicada originalmente el 31 de mayo de 2019 y posteriormente formó parte de Sunshine Kitty.

Ese disco también marcó un cambio importante para la compositora: Tove explicó entonces que había descubierto que podía escribir canciones emocionales incluso cuando su propia vida se encontraba en un lugar más estable.

No One Dies From Love

Quizá una de sus mejores canciones para entender a la Tove Lo adulta sea No One Dies From Love.

Publicado en 2022 dentro de Dirt Femme, el tema convierte una ruptura sentimental en algo monumental: racionalmente sabe que nadie muere de amor, pero emocionalmente la separación parece una catástrofe.

Esa distancia entre lo que una persona sabe y lo que siente es precisamente uno de los terrenos que mejor explora la sueca.

Tove Lo en el disco No Ones Dies From Love Captura de pantalla

2 Die 4

También perteneciente a la era Dirt Femme, “2 Die 4” lleva esa intensidad hacia la pista de baile.

La canción incorpora el reconocible motivo de “Popcorn”, composición electrónica popularizada durante los años 70, pero lo transforma en un tema que mezcla nostalgia, deseo y producción contemporánea.

Si existe una canción que ejemplifique la capacidad de Tove Lo para convertir emociones complicadas en pop inmediato, probablemente sea ésta.

Grapefruit

Grapefruit mostró uno de los lados más vulnerables de la cantante al abordar las dificultades que tuvo durante su juventud con su imagen corporal y su relación con la comida.

El contraste resulta particularmente importante dentro de su catálogo: debajo de muchas canciones aparentemente hedonistas aparecen inseguridades, ansiedad y preguntas sobre la identidad que han estado presentes desde sus primeros discos.

I'm your girl right?

I’m your girl right? forma parte de su sexto álbum de estudio, un proyecto que vuelve sobre varios de los conflictos que han acompañado a la artista durante años: deseo frente a estabilidad, libertad frente a compromiso y la posibilidad de madurar sin abandonar completamente el caos.

ESTRUS contiene 13 canciones principales y fue grabado entre Los Ángeles, Estocolmo y una pequeña localidad sueca relacionada con la infancia de la cantante. Su título proviene del término biológico utilizado para referirse al periodo reproductivo de algunos mamíferos.

Tove Lo en el video musical im your girl, right? Captura de pantalla

Canciones como “F.A.M.T”, “the bad one”, “die for my art with a lonely heart”, “are we on a break” y “source of life” muestran que, 12 años después de Queen of the Clouds, Tove Lo continúa utilizando el pop para hablar de impulsos y contradicciones sin intentar necesariamente resolverlos.

“Habits (Stay High)” podrá seguir siendo la canción que aparece primero cuando alguien menciona su nombre, pero basta recorrer un poco su discografía para descubrir que aquella historia de fiesta, excesos y corazón roto era apenas el comienzo.