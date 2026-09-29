Tove Lo en el Pepsi Center: setlist, cómo llegar y lo que debes saber de su concierto

Tove Lo, cuyo nombre real es Ebba Tove Elsa Nilsson, es una cantante de origen sueco que dentro de poco estará de regreso en México para reencontrarse con sus fans que han esperado por verla en vivo.

Si eres fan de Tove Lo e irás al concierto que dará en la Ciudad de México, aquí te contamos los detalles de su próximo show que forma parte de su gira llamada “ESTRUS Tour”.

Tove Lo Captura de pantalla

¿Cuándo se presentará Tove Lo en Pepsi Center de CDMX?

Tove Lo estará de regreso en México y el lugar elegido en el que dará su regreso en la CDMX es el Pepsi Center.

La cantante se presentará en la Ciudad de México el próximo 1 de octubre y se espera que su concierto empiece a las 9:00 PM, así que toma tus previsiones para que llegues a tiempo.

Tove Lo

¿Cómo llegar al Pepsi Center?

Para poder llegar al Pepsi Center, el cual se encuentra en Dakota s/n, Ciudad de México, Benito Juárez México, justo atrás del World Trade Center, por lo que si llegas en coche podrás estacionar tu auto ahí, aunque recuerda que tiene un costo.

Por otra parte, si llegas en transporte público puedes hacerlo por el metrobús de la línea 1, el cual recorre todo Insurgentes. Deberás bajarte en la estación Poliforum y después caminar alrededor de cinco minutos.

Tove Lo en el video Cool Girl Captura de pantalla

Si usas más el metro, te comentamos que la estación más cercana es Chilpancingo de la línea 9 (café). Después deberás caminar sobre Insurgentes hasta llegar al Pepsi Center o, para evitar la caminata de aproximadamente 10 minutos, puedes usar el metrobús, subirte en la estación Chilpancingo con dirección al Caminero y bajarte en Poliforum.

Probable setlist de Tove Lo en México

A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que Tove Lo interprete en su concierto de CDMX.

a lot of feelings, no solutions

roomie

I'm the cake

Cool Girl

My Gun

Are U gonna tell her?

des fleurs x stromae

Moments

if I could I would

die for my art with a lonely heart

Grapefruit

idiot

DNH

Talking Body

disco tits

bitches

Lady Wood

2 Die 4

source of life

No One Dies From Love

are we on a break

F.A.M.T

Habits (Stay High)

the bad one

HEAT

I'm your girl right?