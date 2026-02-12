Hilary Duff regresa a México: fecha y cuándo comprar boletos para su concierto 

Hilary Duff este 2026 regresa a la música con un nuevo disco llamado "Luck... or something" y tal como adelantó hace unos días, con una gira mundial con la que recorrerá varios países. Y hay buenas noticias para todos sus fans mexicanos, ya que regresará a nuestro país.

Así que si no te quieres perder la oportunidad de verla en vivo y cantar sus grandes éxitos como “Yesterday”, “Come Clean” o sus nuevas canciones como “Roomates”, te contamos todo lo que debes saber para que puedas comprar tus boletos.

¿Cuándo y dónde se presentará Hilary Duff en México?

Hilary Duff llegará a México el próximo año y se presentará específicamente en la Ciudad de México.

Ocesa dio a conocer que la cantante dará un show el próximo 12 de febrero del 2027 en el Palacio de los Deportes.

¿Cuándo es la preventa de boletos para Hilary Duff en México?

Si no te quieres perder el regreso de Hilary Duff a los escenarios en México, te contamos que la preventa de boletos para su show en CDMX ocurrirá dentro de unos días.

La preventa Banamex, con la cual tendrán acceso aquellos que tengan una tarjeta de crédito o débito de dicho banco, podrán comprar sus entradas el 18 de febrero a las 11: 00 AM en Ticketmaster.

Por otra parte, habrá una venta para fans que se llevará a cabo el 19 de febrero a las 10:00 AM en Ticketmaster. Para poder tener acceso deberás registrarte en el siguiente link: https://signup.ticketmaster.com.mx/hilaryduff. Tienes hasta el 16 de febrero para hacer tu registro en la página.

Finalmente, también habrá una venta general con la que podrás comprar tus boletos con cualquier tarjeta. Se realizará el 20 de febrero a las 11:00 AM en Ticketmaster.

Hasta el momento se desconoce el precio de los boletos, pero se revelarán una vez que dé inicio la primera venta.

PJG