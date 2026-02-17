Hilary Duff en México: ¿cuánto cuestan los boletos y paquetes VIP para su concierto?

Hilary Duff está de regreso en la música después de varios años y como era de esperarse, la cantante anunció una gira mundial en la que incluyó México. Esta noticia sin duda emocionó a todos sus fans mexicanos, ya que ha pasado un tiempo desde que la famosa estuvo en nuestro país.

Aunque aún varios meses para que Hilary Duff llegue a México, este martes ya se realizó la primera venta de boletos para el concierto que dará la exestrella de Disney y aquí te decimos cuál es el precio de las entradas para su show.

¿Cuándo y dónde se presentará Hilary Duff en México?

Hilary Duff llegará a México el próximo año y se presentará específicamente en la Ciudad de México.

Ocesa dio a conocer que la cantante dará un show el próximo 12 de febrero del 2027 en el Palacio de los Deportes.

¿Cuándo es la preventa de boletos para Hilary Duff en México?

Si no te quieres perder el regreso de Hilary Duff a los escenarios en México, te contamos que la preventa de boletos para su show en CDMX ocurrirá dentro de unos días.

La preventa Banamex, con la cual tendrán acceso aquellos que tengan una tarjeta de crédito o débito de dicho banco, podrán comprar sus entradas el 18 de febrero a las 11: 00 AM en Ticketmaster.

Por otra parte, habrá una venta para fans que se llevará a cabo el 19 de febrero a las 10:00 AM en Ticketmaster. Para poder tener acceso deberás registrarte en el siguiente link: https://signup.ticketmaster.com.mx/hilaryduff. Tienes hasta el 16 de febrero para hacer tu registro en la página.

Finalmente, también habrá una venta general con la que podrás comprar tus boletos con cualquier tarjeta. Se realizará el 20 de febrero a las 11:00 AM en Ticketmaster.

Precio de los boletos para Hilary Duff en México

Aquí te dejamos la lista de precios de los boletos para Hilary Duff. Toma en cuenta que ya cuentan con los cargos por servicio de Ticketmaster y que algunos costos son más elevados debido a si los lugares se compran en las primeras filas de cada sección o se encuentran a las orillas.

Nivel AA: con Paquete VIP 1 y VIP 2

Nivel A: $4,439 - $7,546

Nivel B: $3,477 - $5,346

Nivel C: $2,455 - $3,675

Nivel D: $1,711 - $2,083

Nivel E: $1,091 - $1,339

Precios de paquetes VIP y qué contienen

También se han puesto a la venta paquetes VIP, los cuales incluyen boletos en zonas cercanas al escenario y hasta la oportunidad de tomarte una foto con Hilary Duff.

Paquetes VIP:

VIP 1: Lucky Me Backstage Tour + Soundcheck Experience Package

Un boleto premium reservado

Acceso a un tour backstage/en escenario antes del show

Acceso a un “Soundcheck VIP previo al show”, donde Hilary interpretará una canción exclusivamente para los VIPs

Foto grupal con Hilary Duff y todos los demás asistentes VIP

Paquete de merch exclusivo para VIP

15% de descuento en la tienda oficial en línea de Hilary Duff

Un gafete VIP conmemorativo (laminado)

Acceso anticipado (Early Entry)

Primera oportunidad de compra de mercancía

Precio: $16,781

Hilary Duff Instagram

VIP 2: Soundcheck...or Something Package

Un boleto premium reservado

Acceso a un “Soundcheck VIP previo al show”, donde Hilary interpretará una canción exclusivamente para los VIPs

Foto grupal con Hilary Duff y todos los demás asistentes VIP

Paquete de merch exclusivo para VIP

15% de descuento en la tienda oficial en línea de Hilary Duff

Un gafete VIP conmemorativo (laminado)

Acceso anticipado (Early Entry)

Primera oportunidad de compra de mercancía

Precio: $14,206

VIP 3: Mature Early Entry + Merch Bundle NIV A

Un boleto premium reservado

Paquete de merch exclusivo para VIP

15% de descuento en la tienda oficial en línea de Hilary Duff

Un gafete VIP conmemorativo (laminado)

Acceso anticipado (Early Entry)

Primera oportunidad de compra de mercancía

Precio: $6,835

