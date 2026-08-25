¿Qué pasó con Lupillo Rivera? Su equipo lo acompaña fuera del escenario y preocupa a sus fans

Lupillo Rivera llamó la atención durante una reciente presentación, luego de que su equipo tuviera que acompañarlo para salir del escenario, en un momento que algunos usuarios en redes sociales interpretaron como un posible estado inconveniente.

Una situación que ocurre a pocos días de que se confirmara su separación y el fin de su compromiso con Taina Pimentel, actriz y modelo originaria de República Dominicana.

Fue el sábado 22 de agosto cuando Pimentel confirmó que su relación con el cantante había llegado a su fin, por lo que las imágenes de Lupillo durante su presentación rápidamente generaron comentarios entre sus seguidores.

Lupillo Rivera fue retirado del escenario durante su presentación

A través de un video compartido en redes sociales se observa cómo integrantes del equipo de Lupillo Rivera lo ayudan a salir del escenario después de su participación en el 90s Corridos Tour, en California.

Las imágenes generaron reacciones entre algunos de sus seguidores, quienes relacionaron el momento con el reciente rompimiento del cantante y Taina Pimentel.

En el video se observa cómo sus compañeros lo acompañan para que abandone el escenario. Aunque en un primer momento parece oponerse un poco, finalmente sale junto a ellos. Antes de retirarse, Lupillo hace un saludo para despedirse del público.

Hasta el momento, no se ha confirmado cuál fue la razón por la que su equipo decidió acompañarlo fuera del escenario ni si el momento estuvo relacionado con su reciente separación.

Taina Pimentel confirma su separación de Lupillo Rivera

A través de su cuenta de Instagram, Taina Pimentel compartió un comunicado en el que confirmó el final de su relación y compromiso con Lupillo Rivera.

La actriz y modelo explicó que se trató de una decisión difícil y de un proceso lleno de emociones, pero aseguró que conserva el cariño, respeto y agradecimiento por la historia que compartieron.

“Hoy quiero compartir que he tomado la decisión de cerrar una etapa muy importante en mi vida. Ha sido una situación muy difícil para mí y un proceso lleno de emociones. Me quedo con los momentos vividos, con lo aprendido y con todo aquello que alguna vez, nos hizo felices. Siempre habrá de mi parte cariño, respeto y agradecimiento por la historia que compartimos”, escribió.

La publicación puso fin a las especulaciones que habían surgido sobre una posible ruptura entre ambos, pues hasta ese momento ninguno había confirmado públicamente la separación.

¿Por qué Lupillo Rivera terminó con Taina Pimentel?

Aunque inicialmente Lupillo Rivera no se había pronunciado sobre el final de su relación, posteriormente habló sobre la separación durante una entrevista con Despierta América, donde confirmó que ambos intentaron encontrar una solución, pero finalmente decidieron terminar.

“Ya un tiempo tratando de solucionar, buscar una solución. Y pues no, no se pudo dar. No quiero que el público, no quiero que mis fans, no quiero que la prensa, me la ataque. No quiero que hablen absolutamente nada malo de ella. Fue una gran mujer. Fue alguien que amé. Alguien que sigo amando”, explicó.

El cantante también señaló a Despierta América que uno de los motivos de la ruptura estuvo relacionado con la distancia entre ambos y sus respectivas agendas laborales, situación que habría complicado mantener la relación.

Finalmente, Lupillo Rivera aseguró que aprendió mucho de la relación y destacó el apoyo que recibió de Taina Pimentel durante el tiempo que estuvieron juntos.

Aunque actualmente están separados, el cantante dejó entrever que el cariño hacia ella continúa y reconoció que no sabe qué pueda ocurrir en el futuro, pues considera que lo que vivieron fue una relación en la que existió un sentimiento honesto.