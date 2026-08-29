"Me llamas y yo voy": Lupillo Rivera consuela a Aylín Mujica tras recordar a su hijo Mauro

Aylín Mujica vivió uno de esos momentos en los que las palabras simplemente no alcanzan. Durante una transmisión en vivo de la quinta temporada de Top Chef VIP, la actriz cubana recordó a su hijo Mauro Menéndez y terminó rompiendo en llanto.

Su compañero en el reality de Telemundo, Lupillo Rivera, no dudó en acercarse a ella. El cantante le hizo saber que no tiene que enfrentar sola los momentos más difíciles y le dejó una promesa que conmovió a la actriz.

Si algún día estás en la cocina y te pega un momento de esos, me llamas y yo voy, le dijo Lupillo.

Mujica agradeció el gesto y reconoció que, aunque nada puede desaparecer el dolor por la pérdida de su hijo, tener personas cerca hace que sea un poco más llevadero.

Nada me va a quitar el dolor que traigo, pero estar acompañada hace que lo pueda cargar mucho mejor, respondió la actriz.

Lupillo Rivera estuvo con Aylín cuando recibió la noticia

La relación entre Aylín Mujica y Lupillo Rivera dentro de Top Chef VIP va más allá de compartir una cocina y competir por inmunidades. El cantante ya había contado que estuvo cerca de la actriz prácticamente desde el momento en que se enteró de la muerte de Mauro.

Rivera explicó que ambos coincidieron de manera casual al regresar de una cena. Mientras ellos entraban al hotel, Mujica salía del lugar después de haber recibido la noticia.

El cantante recordó que la vio completamente devastada y reconoció lo difícil que fue presenciar una situación así.

También defendió a la actriz cuando algunas personas cuestionaron que concediera entrevistas después de la muerte de su hijo. Para Lupillo, quienes la señalaron no necesariamente entendían por lo que estaba pasando y cómo cada persona enfrenta el duelo de una manera distinta.

Aylín Mujica decidió regresar a Top Chef VIP

La pérdida de Mauro ocurrió mientras Aylín Mujica se encontraba en Colombia trabajando en Top Chef VIP. A pesar del golpe, la actriz tomó la decisión de regresar al reality y continuar con las grabaciones.

Mujica explicó que volver al programa era algo que su hijo habría querido para ella.

Su regreso ocurrió apenas unos días después de la tragedia y terminó teniendo un momento importante desde el primer episodio: la actriz consiguió la primera inmunidad de la temporada gracias a un platillo de lentejas que convenció al jurado.

La quinta temporada de Top Chef VIP cuenta con Carmen Villalobos como conductora y reúne nuevamente a varias celebridades que compiten frente a los fogones.

Aylín Mujica Foto: Cuartoscuro

Para Mujica, sin embargo, esta edición del programa tiene un significado distinto. Continuar con su trabajo se ha convertido también en una manera de seguir adelante mientras atraviesa la ausencia de su hijo.

¿Qué pasó con Mauro Menéndez?

Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica, tenía 31 años y trabajaba como productor musical y DJ bajo el nombre de MAAHEZ. Murió el 16 de julio en Barbados, durante un viaje con amigos.

La actriz contó posteriormente que Mauro había viajado pese a presentar síntomas que parecían los de un fuerte resfriado. Mientras jugaba futbol en la playa, comenzó a convulsionar.

Después fue trasladado a un hospital, donde los médicos detectaron complicaciones graves, entre ellas coágulos en el pulmón y el corazón. De acuerdo con el relato de Mujica, los especialistas hicieron varios intentos por reanimarlo antes de comunicarle que ya no podían hacer más.

Mauro Menéndez IG

La actriz se encontraba en Colombia cuando recibió la noticia y viajó de inmediato a Barbados. Desde entonces, ha hablado públicamente de su hijo y del proceso que ha enfrentado para asimilar su muerte.

En medio de ese dolor, el gesto de Lupillo Rivera dejó claro que la amistad que surgió durante Top Chef VIP también se ha convertido para Mujica en una red de apoyo. Y aunque el cantante no puede quitarle la tristeza, sí puede estar ahí cuando llegue uno de esos momentos en los que el recuerdo de Mauro vuelva a pesar.