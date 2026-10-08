Hija de Halle Berry rompe el silencio ante las acusaciones contra la actriz

Nahla Aubry, hija de Halle Berry, decidió romper el silencio y salir en defensa de la actriz ante las acusaciones de supuesto maltrato a su hijo Maceo, de 13 años, que enfrenta por parte de su exesposo, Olivier Martinez.

La joven de 18 años presentó una declaración ante la corte en la que aseguró que nunca ha visto a su madre golpear, estrangular o maltratar físicamente a su medio hermano Maceo.

La intervención de Nahla ocurre en medio de una nueva disputa legal entre Berry y Martinez por la custodia de su hijo. El actor acusó a la protagonista de Monster's Ball de haber agredido físicamente al adolescente durante un incidente ocurrido el pasado 26 de septiembre, señalamientos que la actriz ha rechazado.

¿Qué dijo la hija de Halle Berry?

Caso de Halle Berry. Storms Media Group

En su declaración, Nahla describió a su madre como una mujer amorosa, dedicada y muy presente en la vida de sus hijos. Aseguró que durante los años que vivió con Berry nunca la vio golpear, abofetear, estrangular o maltratar físicamente a Maceo.

La joven también negó haber presenciado algún momento en el que su madre colocara las manos alrededor del cuello de su hermano o realizara alguna conducta que pudiera impedirle respirar, en referencia a las acusaciones planteadas por Martinez.

Nahla sostuvo además que nunca ha visto a su madre comportarse de manera violenta con ninguna persona. Aunque reconoció que Berry puede ser estricta cuando es necesario, aseguró que la relación que mantiene con sus hijos está basada en el cariño y el acompañamiento.

La hija mayor de Berry también habló sobre la convivencia entre la actriz y su medio hermano. Según su declaración, ha visto a ambos jugar, hacerse cosquillas y tener forcejeos propios de una convivencia familiar, pero nunca presenció una conducta que pudiera considerar violenta.

Esta descripción coincide con la versión que Halle Berry presentó ante la corte sobre el incidente del 26 de septiembre. La actriz sostiene que lo ocurrido fue un forcejeo mientras intentaba recuperar su teléfono y no una agresión contra su hijo.

Berry ha negado las acusaciones de su exesposo y aseguró que jamás maltrataría física o emocionalmente a Maceo. Además, solicitó que se restablezca el acuerdo de custodia compartida que mantenía con Martinez.

¿De qué acusa Olivier Martinez a Halle Berry?

Caso de Halle Berry. GAPZ, VALE

La disputa escaló después de que Olivier Martinez acusara a Berry de haber agredido físicamente a Maceo durante el incidente del 26 de septiembre.

De acuerdo con los documentos presentados por el actor ante la Corte Superior de Los Ángeles, Berry habría sujetado al adolescente por el cuello durante una discusión. Martinez también hizo referencia a otros supuestos episodios de maltrato ocurridos anteriormente.

A raíz de estas acusaciones, Martinez solicitó la custodia legal y física exclusiva de Maceo y pidió una orden de restricción contra Berry. Un juez concedió temporalmente una medida que modificó el régimen de convivencia de la actriz con su hijo mientras el caso continúa.

Las acusaciones forman parte de un proceso judicial, pero no han sido determinadas como hechos comprobados mediante una sentencia.

La actriz sostiene que nunca ha maltratado a Maceo. Su equipo legal, además, ha cuestionado las declaraciones de su exmarido y solicitó que se restablezca el acuerdo de custodia compartida que ambos tenían antes de que comenzara esta nueva disputa.

Por su parte, Martinez sostiene que sus acciones están motivadas por su preocupación por el bienestar de Maceo y busca obtener la custodia principal del adolescente.

Nahla Aubry preocupada por su hermano

En su declaración, Nahla expresó su preocupación por ver a Maceo involucrado en el conflicto entre sus padres. La joven aseguró que las acusaciones contra su madre la sorprendieron y le provocaron tristeza y enojo.

Nahla contó que habló con su hermano el 29 de septiembre, pocos días después del incidente que originó la disputa judicial. Según su relato, Maceo sonaba feliz durante esa conversación y no parecía estar molesto por lo ocurrido.

La joven también manifestó su deseo de volver a hablar con él y hacerle saber que lo quiere, mientras el conflicto entre Berry y Martinez continúa en los tribunales.

¿Qué sigue en el caso de Halle Berry?

Caso de Halle Berry. Storms Media Group

La disputa legal entre Halle Berry y Olivier Martinez continúa abierta. Las medidas adoptadas hasta ahora son temporales y el caso tendrá que seguir siendo revisado por la Corte Superior de Los Ángeles.

Berry busca recuperar el esquema de custodia compartida que tenía con Martinez, mientras que el actor solicita tener la custodia principal de Maceo.

Por ahora, la declaración de Nahla representa un nuevo elemento en esta batalla legal. La hija mayor de Halle Berry decidió hablar ante la corte para respaldar a su madre y asegurar que, de acuerdo con su propia experiencia, nunca presenció los actos de violencia descritos en las acusaciones de Martinez.

Cabe recordar que Halle Berry y Olivier Martinez se conocieron durante el rodaje de Dark Tide, película que filmaron en Sudáfrica en 2010. La pareja se casó en 2013, el mismo año en que nació su hijo Maceo, pero su relación terminó tres años después, en 2016.

El divorcio quedó finalizado en 2023, después de varios años de proceso legal. Como parte del acuerdo, Halle Berry y Olivier Martinez establecieron la custodia legal y física compartida de su hijo Maceo. Sin embargo, debido a las condiciones económicas de ambos y al cálculo de manutención establecido en California, Berry quedó encargada de realizar pagos mensuales de 8 mil dólares a Martinez para cubrir la manutención del adolescente. Además, la actriz asumió otros gastos importantes, como la colegiatura de su escuela privada, uniformes, actividades extracurriculares y seguro médico.

El acuerdo también contempló que Berry pagaría a Martinez un 4.3% adicional de cualquier ingreso anual que superara los 2 millones de dólares.