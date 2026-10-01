Halle Berry acusada de maltratar a su hijo; su defensa lo niega

Halle Berry enfrenta acusaciones de presunto maltrato físico contra su hijo, presentadas por su exmarido Olivier Martinez en una solicitud de protección judicial. La defensa de la actriz rechazó los señalamientos y sostuvo que forman parte de un conflicto entre ambos por el bienestar del menor.

Martinez pidió una orden de alejamiento temporal y la custodia exclusiva de su hijo de 12 años, con quien ambos mantenían un acuerdo de custodia compartida. Su solicitud describe una supuesta agresión ocurrida el 26 de septiembre y sostiene que existieron otros episodios previos.

Un juez de Los Ángeles concedió una orden temporal que protege a Martinez y al menor, y modificó las visitas de Berry. La medida estará vigente hasta una audiencia prevista para el 16 de octubre.

¿De qué acusa Olivier Martinez a Halle Berry?

En la petición, el actor sostiene que Berry se abalanzó sobre su hijo, le colocó las manos alrededor del cuello y lo asfixió.

El actor también afirmó que habría otros incidentes de violencia física contra el menor, además de presunto abuso verbal y emocional hacia él. Con esos argumentos, solicitó modificar las condiciones de convivencia familiar y obtener la custodia exclusiva.

Martinez aseguró que Berry le envió posteriormente un mensaje de disculpa. También expresó preocupación por el estado emocional de su hijo y argumentó que, a su juicio, el contacto con la actriz debía limitarse mientras se atendía la situación.

La solicitud incluyó una petición relacionada con el consumo de alcohol u otras sustancias durante las visitas. Sobre ese punto, People informó que el juez rechazó ordenar un monitoreo de sobriedad por considerar insuficiente la información presentada.

La abogada de Halle Berry rechaza las acusaciones

Marina Beck, abogada de la protagonista de Catwoman, respondió mediante una declaración en la que calificó la solicitud de infundada y engañosa. La representante sostuvo que existen antecedentes judiciales que, desde la posición de su defensa, contradicen la versión de Martinez.

“Decir que esta demanda carece por completo de fundamento y es deliberadamente engañosa sería quedarse corto”, expresó Beck.

Su respuesta también incluyó señalamientos contra el actor por supuestamente incumplir órdenes judiciales e interferir con intervenciones terapéuticas y educativas destinadas al menor. La abogada afirmó que Martinez ya había recibido sanciones por esa conducta.

Beck agregó que la actriz está profundamente afectada por la situación, pero continuará procurando el bienestar de su hijo.

Una disputa de custodia posterior al divorcio

Berry y Martinez se casaron en 2013 y anunciaron su separación en 2015, después de dos años de matrimonio. El divorcio quedó formalizado en 2023 e incluyó un acuerdo de custodia compartida sobre su hijo.

La nueva petición busca cambiar ese arreglo a partir de las acusaciones presentadas por Martinez. La defensa de Berry, por su parte, rechaza la descripción de los hechos y sostiene que la actriz actúa para proteger los intereses del menor.

La orden temporal no equivale a una condena penal ni resuelve de manera definitiva las versiones enfrentadas. El caso continúa sujeto a revisión judicial, mientras ambas partes mantienen posiciones opuestas sobre los hechos y las condiciones de convivencia con su hijo.

bgpa