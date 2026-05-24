Saúl Hernández dedica mensaje a Marcovich en medio de su delicado estado de salud

Alejandro Marcovich, exguitarrista de Caifanes, se encuentra en coma desde hace unos días por un derrame cerebral. La información fue compartida por la familia del músico y hasta ahora no se han dado más detalles sobre su estado de salud.

Y también quienes no se habían pronunciado al respecto eran los integrantes de Caifanes, hasta la noche de este 23 de mayo cuando la banda de rock ofreció un concierto en León. Fue ahí donde Saúl Hernández dirigió unas palabras para su excompañero de banda.

Saúl Hernández dedica mensaje a Marcovich

Saúl Hernández aprovechó un momento del concierto que ofreció junto a Caifanes en León para hablar sobre Alejandro Marcivich, quien desde hace unos días se encuentra hospitalizado y en coma.

Eduardo Jiménez Fernández

El cantante, quien en el pasado tuvo unas diferencias con el guitarrista cuando formaban parte de la agrupación, decidió un mensaje dirigido a su excompañero. En sus palabras, Saúl Hernández expresó que desea una pronta recuperación a Marcovich.

“Le deseamos con todo amor, de todo corazón que se recupere pronto, en nombre de Dios, en sus oraciones y mucho amor”, dijo el vocalista de Caifanes.

Desmienten muerte de Marcovich

En las últimas horas la familia del músico no ha dado más detalles sobre el estado de salud de Marcovich, sin embargo, por medio de redes sociales comenzaron a circular rumores sobre la probable muerte del guitarrista.

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Tras esto, Gabriel “Gasú” Siqueiros Rosales, integrante de Los Amantes de Lola, realizó una transmisión en vivo en la que habló sobre el estado de salud de Marcovich y descartó su muerte.

“Están circulando muchas estupideces. Alejandro en efecto está delicado, pero está vivo”, dijo el músico.

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Siqueiros comentó que la gente no debería prestar atención a los rumores y lo mejor sería desearle una pronta recuperación.