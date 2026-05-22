¿Qué le pasó a Alejandro Marcovich? El exguitarrista de Caifanes está en coma

El rock mexicano atraviesa momentos de preocupación luego de que la familia de Alejandro Marcovich confirmara que el músico se encuentra en estado delicado de salud.

A través de un comunicado difundido este 22 de mayo de 2026, sus familiares informaron que el exguitarrista de Caifanes sufrió un derrame cerebral durante la noche del pasado 19 de mayo.

De acuerdo con el documento, el músico tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital, donde actualmente permanece internado dentro del área de terapia intensiva.

La familia explicó que el guitarrista se encuentra en estado de coma y bajo observación médica constante, mientras los especialistas monitorean su evolución.

El comunicado fue firmado por su esposa, Gabriela Martínez, así como por sus hijos Béla y Diego Marcovich Martínez, quienes también solicitaron respeto y privacidad ante el complicado momento que enfrenta la familia.

Suspenden conciertos de Alejandro Marcovich

Debido al delicado estado de salud del músico, todas las actividades y presentaciones que tenía programadas quedaron suspendidas hasta nuevo aviso.

La noticia rápidamente provocó reacciones entre seguidores del rock en español fans, quienes comenzaron a enviar mensajes de apoyo a través de redes sociales.

Para muchos fans, Alejandro Marcovich representa una de las figuras más importantes en la evolución del rock mexicano, especialmente por el sonido que ayudó a construir durante su etapa con Caifanes.

Revelan estado de salud de Alejandro Marcovich tras sufrir derrame cerebral Redes sociales

¿Quién es Alejandro Marcovich?

Alejandro Marcovich es considerado uno de los guitarristas más influyentes y virtuosos del rock en español.

Nació en Argentina, pero desarrolló gran parte de su carrera artística en México, país donde terminó convirtiéndose en una figura clave dentro de la historia del rock nacional.

Aunque Caifanes ya era una banda conocida antes de su llegada, muchos seguidores consideran que la incorporación de Marcovich transformó completamente la identidad musical del grupo.

Alejandro Marcovich Francisco Guasco

Su participación comenzó formalmente durante la etapa del disco El Diablito en 1990, producción que marcó el sonido más exitoso y experimental de la agrupación.

El arquitecto del sonido más emblemático de Caifanes

La guitarra de Alejandro Marcovich se volvió uno de los elementos más reconocibles dentro de canciones históricas de Caifanes.

Temas como Afuera, Aquí no es así y Nubes ayudaron a consolidar su fama como un guitarrista capaz de fusionar rock con sonidos inspirados en bolero, música mexicana y texturas experimentales.

Su estilo se caracterizó por utilizar recursos poco convencionales, como el EBow, un dispositivo que permite crear notas sostenidas y efectos atmosféricos que se volvieron parte fundamental de la identidad sonora de la banda.

Además de su trabajo como músico, también colaboró como productor para agrupaciones y artistas de la escena alternativa latinoamericana.

La compleja relación con Saúl Hernández

Otro de los aspectos más comentados en la carrera de Marcovich ha sido su relación con Saúl Hernández, vocalista de Caifanes.

Ambos comenzaron trabajando juntos desde la etapa de Las Insólitas Imágenes de Aurora, proyecto que eventualmente dio origen a Caifanes.

Sin embargo, con el paso de los años comenzaron a surgir tensiones creativas y personales entre ambos músicos.

Las diferencias terminaron provocando la separación de la banda en 1995, una ruptura que marcó profundamente la historia del rock mexicano.

Aunque años después lograron reencontrarse para el festival Vive Latino de 2011, la reconciliación no duró demasiado y Marcovich terminó saliendo nuevamente del grupo en 2014 en medio de nuevas fricciones.

Alejandro Marcovich Francisco Guasco

Problemas de salud y polémicas

A lo largo de los últimos años, Alejandro Marcovich también enfrentó diversos problemas de salud.

En 2010 fue diagnosticado con un tumor cerebral, situación que obligó al músico a someterse a una operación delicada.

Aunque logró recuperarse, el guitarrista habló públicamente sobre algunas secuelas derivadas de aquel episodio médico.

Además de sus problemas de salud, su nombre también apareció en diversas controversias personales y familiares que generaron conversación dentro del medio artístico mexicano.

A pesar de ello, para una gran parte de los seguidores del rock latinoamericano, Marcovich continúa siendo una pieza fundamental dentro de la historia musical de Caifanes.

Fans del rock envían apoyo al músico

Tras darse a conocer la noticia sobre su estado de salud, cientos de usuarios comenzaron a compartir mensajes de apoyo y recuerdos relacionados con la trayectoria del guitarrista.

Muchos fanáticos consideran que el sonido de Caifanes jamás volvió a ser el mismo después de la salida de Alejandro Marcovich, cuya guitarra terminó convirtiéndose en una de las más reconocibles dentro del rock en español.

Por ahora, el músico continúa hospitalizado bajo atención especializada mientras sus seguidores permanecen atentos a cualquier actualización sobre su estado de salud.