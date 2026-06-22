El heroísmo imperfecto de Supergirl llega a las salas de cine

Kara Zor-El concibe la vida distinta a su primo Kal-El, mejor conocido como Superman. Para ella, su pariente ve siempre lo bueno en todos los demás, mientras que ella simplemente ve la verdad, por lo cual desconfía de todos, reacciona a la menor provocación y de manera más visceral. Así es Supergirl, la nueva heroína del Universo de DC Comics interpretada por la actriz australiana Milly Alcock, a quien se le verá a partir de esta semana en la cartelera nacional.

“Creo que es realmente importante que hoy en día tengamos una película como Supergirl y que sea accesible tanto para los jóvenes, los niños, las niñas y todos los demás, porque siento que nos da una nueva perspectiva de lo que significa ser un héroe. Vivimos rodeados con ese ideal de perfección y eso no es verdad. ¡Nadie es perfecto! Las personas perfectas no existen, así que espero que el público encuentre algo de consuelo con nuestra película”, contó Milly Alcock en entrevista con Excélsior durante su visita a la Ciudad de México hace unas semanas en el marco de la CCXP.

La australiana de 26 años y quien se hizo famosa por interpretar a la joven Rhaenyra Targaryen en La casa del dragón contó que fue hace tres años cuando surgió la idea de llevar a la pantalla grande la historia de Supergirl, sin embargo, ella sintió que iba a ser muy difícil que obtuviera el papel de esa heroína muy particular que carga un dolor muy profundo y cuya inspiración fílmica está basada en la aclamada miniserie de cómics Supergirl: La mujer del mañana, escrita por Tom King e ilustrada por Bilquis Evely.

Tuve una reunión con Peter Safran (copresidente y director ejecutivo de DC Comics junto a James Gunn) allá por 2023 y mi primer pensamiento fue: ‘Todo esto suena genial, pero nunca voy a obtener el papel, alguien más lo hará’. Y luego tenía mucho miedo de hacerlo porque había mucha presión y muchas expectativas, pero cuanto más avancé en el proceso, me di cuenta de que estaba trabajando con un grupo de colaboradores tan maravilloso y que realmente no había nada que temer”, compartió Alcock.

Para poder darle forma a este filme que se estrena este jueves en la cartelera comercial, Peter Safran y James Gunn le dieron su voto de confianza al australiano Craig Gillespie, quien ha estado detrás de filmes como Yo, Tonya y Cruella, para que llevara a la pantalla grande el guion que corrió a cargo de Ana Nogueira, Jerry Siegel y Joe Shuster.

“Cuando leí el guion por primera vez me encantó y honestamente no esperaba eso, pero me topé con un personaje sumamente complicado que emprende un increíble viaje. Para ese momento yo sabía que Milly ya estaba involucrada en el proyecto que yo quería hace desesperadamente. Así que fui con James y Peter a charlar y contarles mi visión y conseguí el trabajo”, contó a Excélsior Craig Gillespie con una sonrisa.

Jason Momoa en Supergirl Cortesía DC Studios

Durante la travesía que emprende Kara Zor-El a través de las distintas galaxias motivada por el dolor y el deseo de venganza, se topa con varios personajes provenientes de distintos planetas, tal como le sucede con Lobo, un cazarrecompensas espacial, mercenario, brutal, sarcástico e indestructible que es interpretado por el actor estadunidense Jason Momoa.

Jason había querido interpretar este papel desde hace 15 años, así que estaba muy emocionado. Jason tiene una gran presencia desde el punto de vista energético y físico. Él es el hombre más alto que jamás haya existido y había algo realmente divertido en que yo que mido 1.58 centímetros frente a un hombre de los más altos del mundo”, relató la originaria de Sídney, nacida el 11 de abril de 2000.

A este sentir se sumó Gillespie, de 59 años, quien aseguró que Momoa trajo gran parte del humor tanto dentro, como fuera del set.

“En este viaje en el que hay mucho equipaje emocional y a veces se vuelve un poco pesado, de repente te inyectan esta presencia llena de vida. Y verlos a los dos compartiendo pantalla y escenas fue muy divertido”, apuntó el director, quien ha hecho mucha publicidad a lo largo de su carrera.

Milly Alcock como Supergirl Cortesía DC Studios

Hace unos días, Milly Alcock y Craig Gillespie, junto a Peter Safran y la guionista Anna Nogueira, estuvieron en Brasil para promocionar Supergirl, misma que tendrá mañana un preestreno en México. Desde allá ofrecieron una conferencia presencial/virtual en la que Excélsior estuvo presente y en la que el director reveló algunos detalles curiosos, entre ellos algo relacionado con el ilustrador Bilquis Evely.

Esto es tal vez un pequeño easter egg, un secreto. Pusimos su nombre en la película para honrar a Bilquis. Ellos viajan a muchos planetas en Supergirl, así que nombramos un par de planetas en su honor. Es sólo un pequeño homenaje a todo el trabajo tan hermoso que hizo en Supergirl: La mujer del mañana, así que mantengan los ojos bien abiertos en la película”, contó Gillespie.

Por su parte, Safran, ejecutivo de DC Studios, dijo que Supergirl es un personaje vital para los propósitos creativos que tienen él y su colega James Gunn.

“Supergirl es un personaje sumamente importante en DC y ya se tuvo una probadita de ella en Superman. Sabíamos que había mucho más que contar, sabíamos de las tragedias y el trauma que ha experimentado y queríamos mostrarla realmente encontrando su lugar en el universo. Y a lo largo de Supergirl, vaya que lo encuentra”, contó Safran y continuó.

Matthias Schoenaerts y Milly Alcock en Supergirl Cortesía DC Studios

“A nosotros, a James y a mí, nos mueven los guiones y siempre dijimos que no íbamos a hacer una película hasta que tuviéramos un gran guion. Y Anna entregó un primer borrador tan fantástico que dijimos: ‘Ésta tiene que ser nuestra próxima película’, para poder continuar explorando la historia de la ‘superfamilia’, que es en realidad la historia macro que estamos contando en todo el DCU en este momento”, relató Safran.

Curiosidades

Kara Zor-El.

Prima biológica de Superman.

Creada por Otto Binder y Al Plastino. Es una de las pocas sobrevivientes del planeta Krypton.

Posee fuerza, velocidad, vuelo, visión térmica y superaliento.

Fue enviada en un cohete antes que Kal-El para cuidarlo (es más grande que su primo), sin embargo, su nave quedó atrapada en la Zona Fantasma y llegó a la Tierra muchos antes después.

De la cinta