Massad Altamimi enfurece tras comentario de Ese Pérez sobre su religión en LCDLF 

La tensión volvió a subir en La Casa de los Famosos México 2026 durante el posicionamiento entre Pérez y Massad Altamimi, luego de que un comentario sobre la religión y cultura del habitante provocara una fuerte reacción dentro de la gala.

El momento ocurrió cuando Ese Pérez se colocó frente a Massad para decirle por qué quería que abandonara la casa. Aunque comenzó hablando sobre la convivencia y las labores domésticas, la conversación cambió de tono cuando cuestionó si su religión tenía algo que ver con que, según él, no lo había visto lavar un baño o una regadera.

“Yo entiendo que haces mucho ejercicio y qué padre, pero pues yo nunca te he visto lavar un baño, nunca te he visto lavar una regadera. No sé si tu religión no te lo permita”, dijo Pérez durante su posicionamiento.

Ese Pérez reclama a Massad por las tareas de limpieza

Durante su posicionamiento, Pérez aseguró que quería que Massad saliera de la casa porque, desde su perspectiva, no participaba lo suficiente en algunas tareas de limpieza.

El comentario parecía estar dirigido a la convivencia diaria dentro del reality, donde las labores domésticas suelen convertirse en motivo de tensión entre los habitantes. Sin embargo, al mencionar la religión de Massad, el reclamo dejó de ser solo sobre lavar baños o regaderas y tocó un tema mucho más sensible.

La frase provocó una respuesta inmediata de Massad, quien aclaró que su religión y su cultura no le impiden limpiar.

Masad Altamimi Especial

Massad Altamimi responde molesto

Massad Altamimi no dejó pasar el comentario y respondió con molestia. El habitante explicó que sí puede limpiar la casa y señaló que Pérez no lo ha visto cuando se levanta temprano para cocinar junto a Yair.

“No, la verdad, mi religión, mi cultura, puedo limpio toda casa, pero tú nunca despierto a la mañana temprano y veo a mí cocinar con Yair”, respondió Massad.

Después, le pidió que no volviera a utilizar su religión o su cultura de manera ofensiva. También recordó que él respeta la cultura de los demás y pidió el mismo respeto hacia la suya.

“Nunca insulto otra vez mi religión con mi cultura como bomba o otra cosa, porque yo como yo respeto en tu cultura, respeto en mi cultura”, reclamó.

La respuesta dejó ver que Massad interpretó el comentario como una falta de respeto, no solo como una crítica dentro del juego.

Galilea Montijo interviene en el momento

Tras el intercambio, Galilea Montijo intervino para ordenar la dinámica del posicionamiento y le pidió a Pérez colocarse correctamente frente a Massad.

“Adelante Pérez, no detrás de Mazat, por favor. Gracias”, dijo la conductora durante la gala.

La intervención ocurrió en medio de un momento tenso, pues el posicionamiento ya había dejado de ser un simple argumento de competencia y se había convertido en un reclamo directo sobre respeto cultural y religioso.