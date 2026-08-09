Aldo Rendón dice que no extrañaría a Ernesto Laguardia si sale de La Casa de los Famosos

La tensión entre Aldo Rendón y Ernesto Laguardia salió a flote durante el posicionamiento de La Casa de los Famosos México 2026, luego de que el influencer se colocara frente al actor para decirle por qué quería que abandonara la casa.

Aunque Aldo inició su mensaje reconociendo la cordialidad y amabilidad de Ernesto, terminó lanzando una frase que no pasó desapercibida: aseguró que, de los nominados, Laguardia sería el habitante al que menos extrañaría si salía del reality.

“Porque a pesar de tu sincera cordialidad y amabilidad para con todos y de esa envidiable sonrisa de galán de telenovela que tienes, creo que de los cuatro, si te vas, eres al que menos voy a extrañar”, dijo Aldo durante la gala.

Aldo Rendón le dice a Ernesto Laguardia que no lo extrañaría

El comentario de Aldo Rendón sorprendió porque fue directo, pero mantuvo un tono aparentemente calmado. En lugar de hacer un reclamo fuerte o hablar de una pelea evidente, el influencer dejó ver que, pese a la imagen amable de Ernesto, no ha logrado construir con él una conexión cercana dentro de la casa.

Su frase también abrió una lectura más estratégica: en los posicionamientos, los habitantes suelen aprovechar para marcar distancia, exponer alianzas o dejar claro quiénes no forman parte de su círculo más cercano.

En este caso, Aldo pareció dejar claro que, aunque reconoce la trayectoria y la actitud cordial de Laguardia, su salida no le afectaría tanto como la de otros nominados.

Aldo Rendón fue el primer habitante en quedar en riesgo en La Casa de los Famosos México 2026. IG aldorendon

Ernesto Laguardia responde con elegancia, pero lanza indirecta

Ernesto Laguardia no se quedó callado. Tras escuchar a Aldo, respondió con serenidad, pero también con una frase que dejó ver que el comentario confirmó algo que él ya percibía.

“¿Terminaste? Bueno, gracias Aldo. Esto pues confirma lo que pienso”, respondió el actor.

Laguardia aseguró que las palabras de Aldo lo hacían un mejor ser humano, pero también un mejor contrincante. Después, señaló que la cordialidad que Aldo aparenta con todos no necesariamente sería tan auténtica.

“Creo que esta película que aparentas con todos, de gran cordialidad, no es tal”, expresó Ernesto durante su respuesta.

Ernesto asegura que ha intentado acercarse a Aldo

Durante su respuesta, Ernesto Laguardia también comentó que ha intentado acercarse a Aldo Rendón, pero siente que existe una barrera entre ambos.

“Sin embargo, yo he tratado de acercarme a ti. Hay una barrera”, dijo el actor.

Aunque insinuó que podría decir más cosas, prefirió no extender el conflicto y aseguró que no valía la pena profundizar en ese momento.

El actor cerró su intervención con una postura optimista, al decir que cree que regresará a la casa y que el juego continuará. También dejó abierta la posibilidad de que, más adelante, puedan romper esas barreras.