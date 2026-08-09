Ximena Herrera se convirtió en la segunda eliminada de La Casa de los Famosos México 2026 este domingo 9 de agosto, luego de no obtener los votos suficientes del público para continuar dentro del reality show.

La tensión volvió a apoderarse de La Casa de los Famosos México 2026. Después de una semana de nominaciones, estrategias y enfrentamientos, cuatro habitantes llegaron a la segunda gala de eliminación con el riesgo de abandonar definitivamente la competencia.

Masad Altamimi, Ximena Herrera, Memo Schutz y Ernesto Laguardia quedaron en manos del público, que tuvo la oportunidad de votar por el participante que quería mantener dentro de la casa.

Conforme avanzó la noche, los conductores comenzaron a revelar los nombres de los famosos que habían conseguido los votos suficientes para regresar con sus compañeros.

Finalmente, Ximena Herrera fue anunciado como el segundo eliminado de La Casa de los Famosos México 2026.

¿Quién fue el segundo eliminado de La Casa de los Famosos México 2026?

Ximena Herrera fue la segunda participante eliminado de La Casa de los Famosos México 2026.

La decisión se conoció durante los últimos minutos de la gala de este domingo, cuando Ximena Herrera y Masad Altamimi permanecieron en riesgo.

Después de varios minutos de incertidumbre, Masad Altamimi consiguió regresar a la casa, mientras que Ximena Herrera tuvo que despedirse definitivamente de la competencia.

Al conocer el resultado, se puso eufórico tras su regreso.

Su eliminación provocó sorpresa entre los habitantes, especialmente en Cynthia Klitbo

¿Quién fue el primer salvado de la noche?

El primer nominado que consiguió asegurar su permanencia fue Ernesto Laguardia

Tras escuchar su nombre, Memo Schultz regresó a La Casa de los Famosos México, donde fue recibido por abrazos

El orden de salvación de la segunda gala quedó de la siguiente manera:

Ernesto Laguardia

Memo Schultz

Masad Altamimi

Ximena Herrera

¿Quiénes estaban nominados esta semana?

La segunda placa de nominados estuvo integrada originalmente por cinco habitantes:

Masad Altamimi

Ximena Herrera

Memo Schutz

Ernesto Laguardia

Gema Garoa

Sin embargo, Gema Garoa logró salir de la placa antes de la gala de eliminación, luego de que Moisés Peñaloza conservara el poder de salvación y decidiera utilizarlo a su favor.

De esta forma, la placa definitiva quedó conformada por Masad Altamimi, Ximena Herrera, Memo Schutz y Ernesto Laguardia.

¿Quiénes han sido eliminados de La Casa de los Famosos México 2026?

Hasta la segunda semana de competencia, los eliminados son:

Mariana Ochoa, primera eliminada.

Ximena Herrera, segunda eliminada.