Cynthia Klitbo llora en posicionamiento contra Memo Schultz... la regañan; esta fue la razón

Cynthia Klitbo protagonizó uno de los momentos más emotivos y confusos de la gala de La Casa de los Famosos México 2026, luego de quebrarse durante su posicionamiento contra Memo Schultz.

Aunque el ejercicio suele utilizarse para decirle a un habitante por qué debería abandonar la casa, la actriz terminó haciendo todo lo contrario: le pidió a Memo que no se fuera, confesó que lo quiere mucho y reconoció que su salida la dejaría en una situación emocional complicada dentro del reality.

“Memo, quiero que te vayas de la casa porque no quiero que te vayas de la casa porque te amo demasiado”, dijo Cynthia al iniciar su posicionamiento, frase que de inmediato generó sorpresa entre los habitantes y el público.

Cynthia Klitbo se quiebra frente a Memo Schultz

Durante su mensaje, Cynthia Klitbo dejó claro que no tenía intención de atacar a Memo Schultz. Al contrario, lo describió como un gran amigo y dijo que esperaba que no fuera eliminado.

La actriz también explicó que, si Memo salía o si el público decidía sacar a Ernesto, ella se quedaría “muy sola” dentro de la casa, lo que dejó ver el vínculo emocional que ha construido con ambos habitantes durante la competencia.

“Te amo mucho y no tengo nada que agredir. Al contrario, eres un gran amigo y ojalá que no te vayas”, expresó.

El momento llamó la atención porque Cynthia parecía estar intentando cumplir con la dinámica del posicionamiento, pero sus emociones terminaron imponiéndose al formato.

Cynthia Klitbo fue otra de las confirmadas de La Casa de los Famosos Especial

Memo Schultz responde con cariño

Después del mensaje de Cynthia, Memo Schultz respondió con un tono afectuoso y reconoció la personalidad de la actriz dentro de la casa.

“Cinthya, tienes una personalidad tan magnética que hasta el Hashimoto no tienes junto a ti”, dijo Memo, en una frase que mezcló humor y cariño hacia su compañera.

El habitante también reconoció que Cynthia puede tener modos “toscos”, pero aseguró que tiene un gran corazón. Además, dijo que esperaba quedarse para seguir compartiendo pláticas con ella y continuar disfrutando de sus regaños.

Cynthia cerró el intercambio con un breve “te quiero”, dejando claro que, más que una confrontación, su posicionamiento terminó convertido en una despedida anticipada que no quería dar.

Cynthia Klitbo y Memo Schultz Especial

Galilea Montijo interviene tras el posicionamiento

Tras el momento, Galilea Montijo intervino para recordar a los habitantes que la dinámica del posicionamiento puede hacerse de la manera que cada quien decida.

“Habitantes, ustedes pueden hacer el posicionamiento que deseen siempre”, señaló la conductora.

La frase fue tomada por algunos seguidores como una especie de llamada de atención, ya que Cynthia no siguió el tono habitual de confrontación que suele esperarse en esta parte de la gala. Sin embargo, Galilea también dejó claro que los habitantes tienen libertad para expresar sus emociones como prefieran.