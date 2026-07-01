Hermano de Julio César Chávez Jr. se mofa de Aldo De Nigris tras la polémica con el chef Salt Bae

La controversia que protagonizó Aldo de Nigris luego de denunciar públicamente al restaurante Nusr-Et, del famoso chef turco Salt Bae, continúa dando de qué hablar. Ahora, quien llamó la atención fue Polo Chávez, hermano de Julio César Chávez Jr., al compartir una publicación que muchos usuarios interpretaron como una indirecta hacia el influencer.

¿Qué ocurrió entre Aldo y el restaurante de Salt Bae?

Todo comenzó cuando Aldo de Nigris difundió un video en su cuenta de Instagram relatando lo sucedido durante una visita al restaurante Nusr-Et, propiedad del chef turco Nusret Gökçe, mejor conocido como Salt Bae.

Foto: Instagram nusr_et y aldotdenigris

De acuerdo con el influencer, durante la comida le ofrecieron varios cortes de carne bajo el argumento de que eran una cortesía del establecimiento. Sin embargo, al momento de recibir la cuenta descubrió que esos platillos sí habían sido cobrados, por lo que terminó pagando una suma superior a los 40 mil pesos.

Su testimonio rápidamente se volvió viral y provocó un intenso debate entre quienes respaldaron su denuncia y quienes señalaron que, al acudir a un restaurante de ese nivel, debía esperar precios elevados.

Foto: Instagram aldotdenigris

¿Qué publicó Polo Chávez que generó tanta polémica?

En medio de las reacciones por el caso, Polo Chávez compartió un video en el que aparece junto a Salt Bae dentro de su restaurante en la Ciudad de México.

Lo que más llamó la atención fue el mensaje que acompañó la publicación:

No pregunten cuánto fue que aquí sí hay con queso, no como el otro vato".

Aunque el hermano de Julio César Chávez Jr. nunca mencionó directamente a Aldo de Nigris, numerosos internautas interpretaron la frase como una clara referencia a la polémica que rodea al creador de contenido.

¿También hubo un mensaje para la familia De Nigris?

La conversación no terminó ahí. Más tarde, Polo Chávez compartió en sus historias de Instagram una captura de pantalla mostrando que Poncho de Nigris, tío de Aldo, comenzó a seguirlo en esa red social.

Polo Chávez, hermano de Julio César Chávez Jr. Foto: polochavezoficial

La imagen fue acompañada por la canción "¿Putazos o qué?", tema que Poncho de Nigris lanzó en 2020 junto a Finisho y Marcela Mistral, un detalle que varios usuarios interpretaron como una nueva provocación en medio de la conversación que ha generado este caso.

Foto: Instagram aldotdenigris

Por ahora, ni Aldo de Nigris ni Poncho de Nigris han respondido públicamente a las publicaciones de Polo Chávez, mientras el tema continúa generando opiniones divididas entre los seguidores de los involucrados.