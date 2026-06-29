Marcela Mistral enfrenta cirugía por irregularidades en sus implantes

La conductora e influencer Marcela Mistral, dio a conocer que recientemente pasó por una intervención relacionada con sus implantes de seno, los cuales le habían puesto hace 17 años. De acuerdo con lo que explicó, la cirugía no fue únicamente estética, sino principalmente médica, ya que existían complicaciones que ya no podían postergarse.

La también esposa de Poncho de Nigris, compartió en redes sociales imágenes desde el hospital, así como un video donde detalló el procedimiento y las condiciones en las que se encontraban sus implantes.

Foto: instagram musamistral

¿Por qué tuvo que someterse a la cirugía?

Marcela explicó que los implantes presentaban problemas de contractura y que uno de ellos estaba roto, lo cual fue confirmado al momento de la extracción. Por esta razón, los médicos determinaron realizar una capsulectomía total, además del retiro y reconstrucción de los implantes.

¿Qué tipo de procedimiento le realizaron?

La conductora detalló que el proceso consistió en la extracción completa de los implantes, debido a una contractura de grado 4, además de la reconstrucción correspondiente y una reducción de tamaño por comodidad personal.

Foto: Instagram musamistral

También señaló que el procedimiento incluyó una plastia periareolar, necesaria por la condición de la piel tras la intervención.

¿Hubo complicaciones durante la cirugía?

Marcela Mistral compartió que la operación, que estaba prevista para durar entre 2 y 3 horas, se extendió hasta aproximadamente 6 horas debido a la complejidad del caso, ya que presentaba contractura en ambos implantes y una cápsula doble en uno de ellos.

¿Cuál es el estado de salud de Marcela Mistral?

La conductora aseguró que se encuentra en recuperación favorable tras la intervención. Aunque el proceso fue más complicado de lo esperado, señaló que evoluciona de manera positiva y bajo seguimiento médico.

A través de su cuenta de Instagram, Marcela publicó un mensaje donde explicó su experiencia y buscó concientizar sobre este tipo de procedimientos:

Nunca imaginé que esto pasaría.

Yo debía arreglar los implantes que me coloqué hace 17 años; primero porque estaban contracturados y al parecer uno de ellos roto (lo cual se confirmó al extraerlo).

Foto: Instagram musamistral

El reto vino al encontrar un caso complicado de una contractura en ambos implantes, con una cápsula incluso doble en uno de ellos roto… una cirugía de 2-3 horas se convirtió en 6 horas… al final el mejor escenario posible ante la experiencia y las decisiones y habilidades del doctor Héctor Carranza y su equipo.

Mistral dijo: "Todos los implantes generan cápsula. Solo en algunos casos se desarrolla una contractura de esa cápsula y eso no es normal".

Marcela Mistral atraviesa un proceso de recuperación tras una intervención médica necesaria debido al estado de sus implantes, aunque la cirugía se prolongó más de lo previsto por su nivel de complejidad, la conductora informó que evoluciona de manera positiva y continúa bajo supervisión médica, priorizando su bienestar y recuperación.