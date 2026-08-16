¿Qué pasó con Pilar Montenegro? Reaparece en redes y envía mensaje a sus fans

Pilar Montenegro volvió a llamar la atención de sus seguidores luego de compartir una nueva fotografía y un mensaje en Instagram, en medio de los rumores que desde hace años circulan sobre su estado de salud.

La cantante y actriz, recordada por su etapa en Garibaldi y por éxitos como Quítame ese hombre, publicó una imagen en la que aparece sonriente y con lentes oscuros. Aunque gran parte de su rostro queda cubierto, la publicación bastó para provocar mensajes de cariño entre sus fans.

“Saludos mis queridos adorados…!!! Un abrazo sincero hasta lo más profundo de sus corazones”, escribió Montenegro en la publicación.

La aparición generó reacciones porque la artista se ha mantenido alejada de los escenarios desde hace más de una década y suele compartir pocos detalles de su vida privada.

Pilar Montenegro comparte mensaje de optimismo

Además de la fotografía, Pilar Montenegro retomó en sus historias de Instagram una publicación de Thalía con una reflexión sobre la posibilidad de reinventarse incluso en momentos difíciles.

“Totalmente y aún sintiendo que estás en lo más profundo del hoyo, siempre puedes reinventarte y encontrar la manera de volver a salir”, escribió la cantante al compartir el mensaje.

Sus palabras fueron interpretadas por algunos seguidores como una señal de fortaleza y ánimo, aunque Pilar no hizo referencia directa a ningún padecimiento ni ofreció detalles sobre su estado de salud.

Pilar Montenegro compartió historias en su Instagram Especial

La publicación llega después de varios años de especulaciones alrededor de su bienestar, especialmente por su retiro de los escenarios y por versiones no confirmadas sobre una posible enfermedad degenerativa.

¿Qué ha pasado con la salud de Pilar Montenegro?

La salud de Pilar Montenegro ha sido tema de rumores desde hace años. En 2016, el diseñador Jerónimo García, quien fue cercano a la artista, declaró que ella atravesaba una enfermedad degenerativa y que en ocasiones utilizaba silla de ruedas, aunque no detalló un diagnóstico confirmado públicamente por la cantante.

Más tarde, algunos excompañeros de Garibaldi y personas cercanas a la intérprete han pedido respeto para su vida privada. En 2018, Luisa Fernanda señaló que Pilar estaba enferma, pero rechazó versiones que aseguraban que estuviera en silla de ruedas o en una situación terminal.

En 2025, los rumores volvieron a tomar fuerza después de que el periodista Javier Ceriani aseguró que Montenegro podría estar en un estado delicado. Sin embargo, familiares de la cantante negaron esa versión y señalaron que Pilar estaba bien, aunque mantendría su privacidad y sería ella quien decidiera hablar de su vida.

Pilar Montenegro se mantiene lejos de los escenarios

Pilar Montenegro se alejó del espectáculo en 2013, después de participar en la obra El Comitenorio. Desde entonces, su ausencia ha alimentado distintas versiones sobre su salud y sobre los motivos de su retiro.

Aunque su carrera comenzó como parte de Garibaldi, la artista también destacó como solista y actriz. En la música, uno de sus mayores éxitos fue “Quítame ese hombre”, tema que la consolidó como una de las voces más recordadas del pop latino de principios de los años 2000.

En televisión, también participó en telenovelas y proyectos que la mantuvieron como una figura popular durante varios años.