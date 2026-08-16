Cynthia Klitbo reclama a Flor Vigna por la limpieza; le responde: "No es un reality de limpieza"

La tensión por los quehaceres volvió a hacerse presente en La Casa de los Famosos México 2026. Durante un posicionamiento, Cynthia Klitbo le reclamó a Flor Vigna que, desde su perspectiva, no participaba lo suficiente en las tareas de la casa, comentario que provocó una respuesta directa de la argentina.

El momento comenzó cuando Cynthia señaló que Flor “hace como que limpia” y le pidió que, en caso de quedarse dentro del reality, se involucrara más en los quehaceres, pues todos los habitantes comparten el mismo espacio.

“Si te quedas, me gustaría muchísimo que participaras más en los quehaceres, porque todos vivimos en la casa y todos tenemos que hacer bien”, expresó Cynthia durante el posicionamiento.

Cynthia Klitbo le reclama a Flor Vigna por los quehaceres

El comentario de Cynthia Klitbo apuntó directamente a uno de los temas que más conflictos suele generar dentro de la casa: la limpieza.

La actriz dejó ver que, para ella, Flor Vigna no ha tenido la misma participación que otros habitantes en las tareas domésticas. Su reclamo no fue sobre una estrategia del juego o una nominación, sino sobre la convivencia diaria y la responsabilidad compartida dentro del reality.

Flor Vigna responde que sí ha limpiado

Flor Vigna no se quedó callada y respondió que existen distintas formas de mirar una misma situación. La argentina aseguró que estaba tranquila porque, según dijo, afuera existen clips que muestran que sí ha participado en los quehaceres de la casa.

“Yo creo que existe la subjetividad, los puntos de vista y realmente estoy muy tranquila de que está todo clipeado afuera”, respondió Flor.

Después, la participante dio ejemplos concretos de las tareas que aseguró haber hecho. Mencionó que un día antes limpió el baño completo junto a Jeanette y también la cocina. Además, afirmó que todos los días ha realizado alguna labor dentro de la casa.

Con esto, Flor buscó contradecir la percepción de Cynthia y defender que su participación en la limpieza sí ha existido, aunque quizá no siempre haya sido vista por todos.

“No es un reality de limpieza, sí de convivencia”

La respuesta más comentada llegó cuando Flor Vigna explicó que, aunque ha visto situaciones desagradables en los espacios comunes, decidió no señalar públicamente a ningún compañero.

La argentina contó que en una ocasión fue al baño y lo encontró en malas condiciones, pero prefirió no salir a acusar a nadie porque considera que el programa no se trata únicamente de exhibir quién limpia o quién no.

“Tuve la delicadeza de ir al inodoro, ver que estaba todo horrible, embarrado, por usar una palabra vulgar, y no salir e incriminar a ningún compañero, porque siento que no es un reality de limpieza, sí de convivencia”, dijo Flor.

La frase generó conversación porque respondió directamente al reclamo de Cynthia, pero también puso sobre la mesa una pregunta recurrente dentro de este tipo de programas: hasta qué punto las tareas domésticas forman parte de la convivencia y cuándo se vuelven argumento de nominación o posicionamiento.

Flor Vigna habla de sentirse “Cenicienta”

Flor Vigna también aprovechó su respuesta para hablar de cómo se ha sentido dentro de la casa. Reconoció que en algunos momentos se fue “para adentro” porque no se sintió vista ni en los juegos ni en lo que hacía por los demás.

La participante dijo que llegó a preguntarse por qué estaba siendo “Cenicienta” si nadie notaba su esfuerzo.

“¿Por qué estoy siendo Cenicienta si nadie lo está viendo?”, expresó durante su respuesta.

A partir de esa reflexión, explicó que decidió abandonar esa postura de “Cenicienta sumisa” e intentar mostrarse con más valentía dentro del juego.