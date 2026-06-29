Aldo de Nigris contó que una cena en el restaurante de Salt Bae, en la Ciudad de México, terminó con una cuenta de más de 40 mil pesos.

Según explicó, aceptó un corte de carne porque entendió que era una cortesía del chef, pero al final apareció incluido en el total que tuvo que pagar.

El influencer compartió su experiencia en redes sociales para advertir a sus seguidores sobre lo que considera una práctica que puede confundir a los clientes.

Aldo de Nigris denuncia presunto engaño tras pagar más de 40 mil pesos en restaurante de Salt Bae IG aldotdenigris

Así comenzó la visita al restaurante de Salt Bae de Aldo de Nigris

De acuerdo con Aldo de Nigris, unos amigos lo invitaron a cenar al Nusr-Et Steakhouse, el restaurante del chef turco Nusret Gökçe, mejor conocido como Salt Bae.

Aceptó la invitación porque el lugar estaba cerca del sitio donde se hospedaba en la Ciudad de México y le pareció una buena oportunidad para conocer uno de los restaurantes más famosos del chef.

Durante la cena, relató que Salt Bae se acercó personalmente a la mesa para recomendar algunos cortes de carne. Según su versión, el chef les comentó que él llevaría la carne y que ellos únicamente pidieran las bebidas.

Esa frase hizo que el influencer entendiera que el platillo sería una cortesía. Sin embargo, cuando pidió la cuenta descubrió que sí había sido cobrado.

La cuenta superó los 40 mil pesos

Aldo de Nigris explicó que esperaba gastar alrededor de 2 mil 500 pesos, por lo que el monto final lo tomó por sorpresa.

Según contó, la cuenta, incluida la propina, rebasó los 40 mil pesos. Entre los alimentos que consumieron había varios cortes de carne y algunos estaban preparados con láminas de oro comestible, uno de los productos más conocidos del restaurante.

En el video que publicó en redes sociales también comentó que no suele gastar ese tipo de cantidades en una comida y que nunca imaginó que el corte recomendado por el chef formaría parte del cobro.

Aldo de Nigris denuncia presunto engaño tras pagar más de 40 mil pesos en restaurante de Salt Bae IG aldotdenigris

El influencer habla de un presunto "modus operandi"

Después de contar lo ocurrido, Aldo de Nigris recomendó a sus seguidores preguntar siempre si los platillos que les ofrecen tienen algún costo, incluso cuando la invitación venga directamente del chef.

El influencer aseguró que algunos meseros le comentaron que es común que Salt Bae se acerque a las mesas para recomendar cortes de carne, por lo que describió esa dinámica como un presunto "modus operandi".

No obstante, esa versión corresponde únicamente al testimonio compartido por Aldo de Nigris y hasta ahora no ha sido confirmada por el restaurante.

Aldo de Nigris denuncia presunto engaño tras pagar más de 40 mil pesos en restaurante de Salt Bae IG aldotdenigris

¿Quién es Salt Bae?

Salt Bae, cuyo nombre real es Nusret Gökçe, se hizo famoso en 2017 gracias a un video en el que aparecía poniendo sal sobre un corte de carne con un movimiento que rápidamente se volvió viral.

Desde entonces abrió restaurantes en distintas ciudades del mundo y convirtió su nombre en una marca reconocida por ofrecer cortes premium y platillos de lujo, incluidos algunos preparados con oro comestible.

El Nusr-Et Steakhouse de la Ciudad de México forma parte de esa cadena internacional y suele recibir tanto a celebridades como a turistas que buscan vivir esa experiencia gastronómica.