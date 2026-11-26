La película animada Hermanastras (Steps) rompió el récord del mejor debut para una producción animada original de Netflix. El largometraje alcanzó 11.4 millones de visualizaciones durante sus primeros tres días de disponibilidad tras estrenarse el pasado 20 de noviembre de 2026.

Con esta marca histórica en la plataforma de streaming, la cinta desplazó el registro anterior de 9.4 millones de visualizaciones que consiguió Las Guerreras K-Pop en su lanzamiento. El proyecto escaló de inmediato hasta el primer puesto del Top global de lo más visto.

Hermanastras, de Netflix, cuestiona los prejuicios que durante generaciones han definido a las villanas del cuento de Cenicienta. Netflix

El impacto masivo entre los suscriptores confirma el apetito del público por comedias musicales familiares con enfoques frescos. Desde su llegada al catálogo de Netflix, la producción acaparó conversaciones en redes sociales y encabezó las tendencias de entretenimiento en México y el extranjero.

Una nueva mirada al clásico de La Cenicienta con elenco estelar

Hermanastras reinventa el famoso cuento de hadas de La Cenicienta desde la perspectiva de Lilith y Margot. La narrativa transforma a las dos hermanastras, tradicionalmente retratadas como las villanas de la historia, en dos jóvenes incomprendidas que buscan su propio destino.

Para dar vida a esta propuesta, la producción reunió un destacado elenco de voces en inglés encabezado por Ali Wong, Stephanie Hsu y Amanda Seyfried. Las actrices imprimen un ritmo ágil, humor ácido y gran carisma a los personajes principales de la aventura.

En Hermanastras, la zapatilla de cristal adquiere un nuevo significado dentro de la historia clásica de Cenicienta. Netflix

Este enfoque narrativo abandona los estereotipos clásicos de las princesas para construir una comedia dinámica sobre la empatía y los prejuicios. Los espectadores descubren las motivaciones reales detrás de las hermanastras mientras la historia cuestiona los roles impuestos por los cuentos tradicionales.

La cinta permanece disponible de forma exclusiva dentro del catálogo de Netflix para todos los usuarios activos. Su combinación de animación vibrante, números musicales pegajosos y humor accesible explica el rápido ascenso que logró durante su primer fin de semana en pantalla.

Hechizos fallidos, trols motociclistas y una aventura llena de comedia

La trama arranca cuando Lilith, una joven rebelde de marcado estilo gótico, decide cambiar su suerte tras cansarse de vivir siempre a la sombra de Cenicienta. Movida por la frustración, roba la varita mágica del Hada Madrina para alterar su futuro.

El plan fracasa de manera estrepitosa en cuestión de minutos y desata el caos absoluto en el reino. El esperado baile real termina convertido en un completo desastre y Margot, su hermana menor, queda transformada accidentalmente en una rana.

Hermanastras, la película animada de Netflix, reinterpreta el cuento de Cenicienta desde la perspectiva de sus supuestas villanas. Netflix

Para revertir el poderoso hechizo y restaurar el orden del cuento de hadas, Lilith y Margot unen fuerzas con la propia Cenicienta. A esta peculiar alianza se suma Gef, un singular trol que guía al grupo durante su peligrosa misión de rescate.

Juntos emprenden una travesía repleta de música y enredos cómicos a través de territorios hostiles. Los protagonistas sobreviven a bosques tenebrosos, esquivan a secuaces malvados y enfrentan a una temible pandilla de trols motociclistas que amenaza con frustrar su objetivo.

A lo largo de este recorrido lleno de obstáculos, las protagonistas superan sus diferencias personales y descubren el verdadero valor de la hermandad. Con este mensaje y cifras récord de audiencia, Hermanastras consolida su liderazgo como el fenómeno animado de Netflix en el cierre de 2026.