KPop Demon Hunters: lanzan coreografía oficial y preparan videos de sus otros éxitos

Los seguidores de KPop Demon Hunters podrán aprender los pasos de baile de sus canciones favoritas con una nueva serie de videos oficiales. Netflix comenzó a compartir las coreografías completas de los temas más populares de la película animada, comenzando con “How It's Done”, interpretada por el grupo ficticio HUNTR/X.

La iniciativa permitirá apreciar movimientos y formaciones que no se mostraron por completo en la cinta, además de conocer el trabajo de los coreógrafos que dieron vida a las actuaciones. Los materiales se publicarán a través de Tudum, el sitio oficial de Netflix, y las redes sociales de la plataforma.

Foto: Netflix

¿Cómo es el video de “How It's Done” de KPop Demon Hunters?

El primer material presenta a Rumi, Mira y Zoey durante un ensayo de baile de “How It's Done”, la canción que acompaña la presentación de HUNTR/X al comienzo de la película.

En el video animado, las tres integrantes ejecutan la rutina completa, con secuencias que no pudieron apreciarse de la misma manera en la producción original, donde las protagonistas combinan sus presentaciones musicales con su misión de combatir demonios.

El lanzamiento ofrece una nueva perspectiva de la coreografía y permite observar con mayor claridad los movimientos de las integrantes del grupo. El video ya está disponible.

Foto: Netflix

¿Qué otras canciones tendrán coreografías oficiales?

Además de “How It's Done”, Netflix anunció videos con las rutinas completas de otros cuatro temas que forman parte de la banda sonora de KPop Demon Hunters.

Las canciones contempladas son:

“Golden” , uno de los temas más reconocidos de la película.

, uno de los temas más reconocidos de la película. “Takedown” , otra de las piezas centrales de la historia.

“Soda Pop” , interpretada por los Saja Boys.

“Your Idol” , también vinculada con el grupo masculino.

Los videos permitirán descubrir pasos y formaciones que no se habían mostrado de manera completa en pantalla. Según el anuncio de Tudum, los materiales se publicarán durante la semana del 26 de octubre en sus canales oficiales y en las redes sociales de Netflix.

Foto: Netflix

¿Quiénes crearon las coreografías de KPop Demon Hunters?

Los nuevos videos también destacarán el trabajo de los profesionales que participaron en el desarrollo de las rutinas de baile de la película.

Entre ellos se encuentran Nain, integrante de Jam Republic; Leejung Lee, vinculada con THEBLACKLABEL, y el equipo surcoreano K-Tigers. Los coreógrafos interpretarán las secuencias y mostrarán cómo se ejecutan los movimientos que acompañan las canciones.

La iniciativa también contempla episodios especiales en los que los especialistas explicarán algunas de las poses más representativas y las formaciones utilizadas durante las actuaciones. Estos contenidos adicionales llegarán próximamente a Netflix.

Foto: Netflix

¿Qué se sabe de la secuela de KPop Demon Hunters?

El lanzamiento de las coreografías llega mientras la franquicia continúa expandiéndose. Netflix confirmó que KPop Demon Hunters tendrá una segunda película, nuevamente con Maggie Kang y Chris Appelhans como directores.

Por ahora, no se ha anunciado una fecha de estreno para la secuela ni se han revelado detalles específicos sobre su argumento, pero se sabe que esta nueva película tendrá un estreno mundial en salas de cine. La nueva entrega buscará continuar la historia de HUNTR/X, el grupo femenino de K-pop cuyas integrantes compaginan su carrera musical con la misión de proteger al mundo de las amenazas sobrenaturales.

Mientras se conocen más detalles sobre la continuación, los videos de baile ofrecen a los seguidores una forma distinta de disfrutar la película y acercarse a las coreografías que acompañan sus canciones favoritas.