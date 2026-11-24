Durante generaciones, el cuento de Cenicienta nos enseñó a distinguir entre buenos y malos. De un lado estaba una joven bondadosa que soñaba con escapar de los maltratos de su familia; del otro, dos hermanastras dispuestas a impedir su felicidad. ¿Pero qué pasaría si conociéramos la versión de quienes siempre fueron señaladas como las villanas?

Esa es la premisa de Hermanastras, la película animada de Netflix que reúne a Lilith, Margot y Cenicienta en una aventura que las obliga a enfrentar sus diferencias, cuestionar lo que creen saber unas de otras y redescubrir sus vínculos como hermanas.

La película también rompe con la imagen de Cenicienta como una princesa incapaz de equivocarse.

“Yo creo que esta versión de Cenicienta es la más humana que he conocido hasta el día de hoy. Para mi gusto es mi favorita”, compartió Meli G, quien presta su voz a la princesa, en entrevista con Excélsior.

Hermanastras, la película animada de Netflix, reinterpreta el cuento de Cenicienta desde la perspectiva de sus supuestas villanas. Netflix

Cuando la princesa se equivoca

En esta ocasión, Cenicienta también comete errores y, aunque sus intenciones no son malas, algunas de sus decisiones repercuten en la vida de sus hermanastras.

“Era la típica princesa que cantaba y todo se arreglaba con los animalitos y todo. Pero esa no es la vida real”, añadió Meli G.

En lugar de convertir a la princesa en la antagonista del cuento, la película explora cómo una persona puede lastimar a alguien sin proponérselo y la responsabilidad que implica reconocerlo.

Para la actriz de doblaje, uno de los mensajes más importantes de su personaje es reconocer cuándo es necesario pedir perdón.

“Hay que aprender a abrazar nuestros momentos de oscuridad y nuestros momentos de luz”, expresó.

Hermanastras explora la relación familiar entre Cenicienta y sus hermanas antes de convertirse en rivales dentro del cuento. Netflix

Las villanas también tienen voz

Mientras Cenicienta debe reconocer sus errores, Margot enfrenta un conflicto diferente: intentar mantener la armonía dentro de su familia.

Lesslie Polinesia, quien presta su voz al personaje, encontró similitudes entre las experiencias de la hermanastra y las propias.

“El mediar a dos perspectivas, a dos mentes diferentes, a dos personas, a veces puede ser más pesado de lo que nos imaginamos”, señaló.

La creadora de contenido considera que el esfuerzo de quienes intentan mantener unida a una familia no siempre es reconocido y, en ocasiones, su ausencia es lo que permite dimensionar su importancia.

“Esta persona, aunque a veces no la vemos, es de las más importantes”, compartió.

Para Lesslie, otro de los aciertos de la película es mostrar cómo los personajes llegan a juzgar las acciones de los demás sin conocer por completo lo que sucedió.

“Pasaban cosas que otros veían, pero no veían la otra parte”, explicó.

Conocer las motivaciones de las hermanastras no significa justificar sus acciones, sino entender las circunstancias que las llevaron a comportarse de determinada manera.

Hermanastras combina elementos de fantasía y comedia para contar una versión diferente del clásico cuento de Cenicienta. Netflix

Más allá del “felices para siempre”

Aunque la magia sigue siendo parte fundamental de este universo, Hermanastras se aleja de la idea de que la felicidad depende de un vestido, un príncipe o los deseos concedidos por un hada madrina.

“Yo creo que la verdadera magia está en la conexión que tiene con sus hermanas”, explicó Meli G.

La evolución de las tres protagonistas también pasa por reconocer su vulnerabilidad, algo que Lesslie considera indispensable para transformar las relaciones con quienes nos rodean.

“A veces decir ‘no estoy bien’ […] nos puede costar la vida entera, nos puede costar relaciones”, compartió.

A diferencia del cuento tradicional, en el que la felicidad de la princesa implicaba la derrota de sus hermanastras, esta producción plantea la posibilidad de que las tres tengan derecho a construir su propio final feliz.

En Hermanastras, la zapatilla de cristal adquiere un nuevo significado dentro de la historia clásica de Cenicienta. Netflix

Las voces detrás del cuento

El doblaje latinoamericano de Hermanastras reúne a tres talentos que dan voz a los personajes del clásico cuento de hadas.

Annie Rojas: Lilith.

Lilith. Lesslie Polinesia: Margot.

Margot. Meli G: Cenicienta.

Estreno: 20 de noviembre de 2026.

Plataforma: Netflix.