Netflix anuncia a Lesslie Polinesia para Hermanastras, pero usa la voz de otra actriz; emite disculpa

Netflix y Lesslie Polinesia se convirtieron en tema de conversación en redes sociales luego de que la plataforma confirmara que la influencer participará en el doblaje de Hermanastras, una nueva película animada que llegará a su catálogo en noviembre.

La participación de creadores de contenido en películas animadas no es algo nuevo, ya que en distintas producciones se ha recurrido a personalidades de internet para interpretar a algunos personajes. Sin embargo, esta práctica ha generado opiniones divididas, especialmente entre quienes consideran que debería darse mayor oportunidad a los actores de doblaje.

Lesslie Polinesia

En esta ocasión, la noticia sobre la integrante de Los Polinesios llamó la atención no solamente por su incorporación a la película, sino por un detalle en el video que se utilizó para presentar a su personaje.

Lesslie Polinesia dará voz a Margot en la película Hermanastras de Netflix

Como parte de la promoción de sus próximos estrenos, la plataforma de streaming presentó a Lesslie Polinesia como una de las personas que prestarán su voz para la versión en español de Hermanastras, cuyo título original es Steps.

En esta producción, la influencer interpretará a Margot, una de las hermanastras de Cenicienta, quien termina convertida en rana a causa de un hechizo.

Hermanastras de Netflix Netflix

Para dar a conocer su participación, Netflix publicó un video en el que la creadora de contenido aparecía frente a la cámara y hablaba sobre el personaje al que dará vida.

“Hola a todos, yo soy Lesslie Polinesia y doy voz a Margot en la película de Hermanastras en Netflix”, expresó.

Hasta ese momento, el anuncio parecía transcurrir con normalidad. No obstante, algunas personas comenzaron a prestar atención al audio que acompañaba las imágenes de Margot y señalaron que la voz no parecía corresponder a la influencer.

¿Por qué Netflix recibió críticas tras anunciar a Lesslie Polinesia?

La controversia comenzó a tomar fuerza cuando Diana Galván Santos, actriz de doblaje, aseguró que la voz utilizada para presentar a Margot era la suya.

A través de sus redes sociales, Galván compartió el video promocional y expresó su inconformidad por la manera en que se había utilizado su interpretación.

“Contexto… la voz de Margot, la rana, en este promo es mía, y este es un claro ejemplo de cómo mi gremio es denigrado y minorizado. La total injusticia… sin palabras… el resto se cuenta solo”, escribió la actriz.

Netflix se disculpa con Lesslie Polinesia y Diana Galván por el error

Ante las críticas que surgieron por el video, la empresa decidió responder públicamente y explicar lo que había sucedido durante la promoción de Hermanastras.

Mediante un comunicado, Netflix reconoció que había utilizado una interpretación que no correspondía a la versión definitiva del doblaje de la película.

“Al anunciar la voz de Margot, utilizamos una voz que no correspondía al doblaje final. Nos equivocamos y lo sentimos mucho: ofrecemos una sincera disculpa a Diana y a Lesslie”, señaló la plataforma.

La empresa también lamentó que la situación afectara el anuncio de Lesslie Polinesia, pues se trataba de un momento importante para su participación en la producción.

IG: ppteamlesslie

“Lamentamos que un momento tan especial para Lesslie, quien hizo un gran trabajo, no se haya vivido como merecía”, agregó Netflix.

Después de reconocer la equivocación, la compañía compartió una nueva publicación para mostrar cómo se escucha realmente la interpretación de la creadora de contenido.

El material apareció en Instagram como una colaboración entre las cuentas netflixlat y ppteamlesslie. En esta ocasión, la influencer se muestra frente a un micrófono y se escucha su propia voz.

“Ahora sí: LESSLIE como Margot en ‘Hermanastras’, que llega a Netflix este 20 de noviembre”, se lee en la descripción del video.

Además de reemplazar el material anterior, la cuenta oficial de Netflix aprovechó los comentarios para ofrecer otra disculpa a las dos involucradas.

“Una disculpa por el error anterior, Les mando otra vez todo mi amor y admiración a Lesslie y a Diana. soy su fan.”

La polémica de Hermanastras revive las críticas al doblaje de influencers

Lo ocurrido con la película de Netflix llegó en un momento en el que la participación de celebridades y figuras de internet en el doblaje ha generado diversas discusiones.

Uno de los casos recientes fue el de Wildwood: El bosque salvaje, producción animada de LAIKA Studios que recibió críticas por incluir en su elenco latinoamericano a personalidades como Javier Ibarreche, Macarena García y Natalia Téllez.

Foto: Estudios LAIKA

En particular, Ibarreche respondió a los cuestionamientos relacionados con su participación en el proyecto, mientras algunos usuarios expresaron su inconformidad con la elección de figuras conocidas para interpretar personajes animados.

A este tipo de contrataciones se les conoce como star talents, un término utilizado para referirse a celebridades que son invitadas a prestar su voz en películas, aunque no necesariamente tengan una carrera dentro del doblaje.