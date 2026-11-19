Netflix prepara una nueva apuesta de entretenimiento para el público mexicano con ‘Secreto millonario’, un reality show que promete poner a prueba la inteligencia, las estrategias y la capacidad de engaño de un grupo de celebridades.

Con Adela Micha como conductora, el programa reunirá a 12 famosos en una competencia donde nadie podrá confiar plenamente en los demás y donde un premio de un millón de dólares estará en juego.

La producción, a cargo de EndemolShine Boomdog, ya comienza a generar expectativa por su particular dinámica.

¿De qué trata ‘Secreto millonario’ de Netflix?

‘Secreto millonario’ en Netflix México. Netflix

‘Secreto millonario’ es un reality de estrategia, convivencia y engaños en el que 12 famosos tendrán que compartir una estancia en una hacienda conocida como “Dos caras”. Sin embargo, desde el comienzo habrá un secreto que cambiará por completo las reglas del juego, pues uno de ellos recibirá un maletín con un millón de dólares y deberá mantener oculta su identidad.

Mientras el participante elegido intenta pasar desapercibido y evitar sospechas, los demás tendrán que observar sus comportamientos, analizar las pistas y descubrir quién esconde el premio.

La competencia estará marcada por las alianzas, las sospechas, las traiciones y las estrategias individuales. Cada decisión podría acercar a los concursantes al dinero o convertirlos en los siguientes eliminados de la confianza del grupo.

El objetivo es sencillo, aunque el proceso para llegar a él será complicado, ya que deberán descubrir quién tiene el millón de dólares antes de que sea demasiado tarde, mientras quien lo posee deberá hacer todo lo posible por conservarlo.

Paola Rojas, Suzana Zabaleta y otros participantes

Uno de los aspectos que más curiosidad ha despertado es el elenco. Netflix anunció la participación de 12 celebridades. Aunque la lista oficial completa de concursantes todavía está pendiente de conocerse, en el tráiler revelado este 19 de noviembre ya se pueden ver los rostros.

Entre los nombres de famosos que figuran están:

Sergio Mayer : actor, productor y figura habitual de los programas de televisión y realities.

: actor, productor y figura habitual de los programas de televisión y realities. Paola Suárez : influencer mexicana e integrante del grupo conocido como Las Perdidas.

Lupita Villalobos : creadora de contenido que ha ganado popularidad en redes sociales.

Susana Zabaleta : actriz y cantante mexicana con una amplia trayectoria artística.

Yordi Rosado : conductor, escritor y comunicador.

Maryfer Centeno: grafóloga y personalidad de televisión.

Asimismo, se encuentra la periodista y conductora Paola Rojas, misma que reposteó el tráiler en X y llamó a sus seguidores a acompañarla en el reality.

En tanto, la conducción estará a cargo de Adela Micha, periodista y comunicadora mexicana. Su participación resulta llamativa por su experiencia previa en el mundo de los realities, ya que también estuvo relacionada con Big Brother México.

Tráiler y fecha de estreno

‘Secreto millonario’ en Netflix México. Netflix

Con el lanzamiento del tráiler, Netflix anunció que ‘Secreto millonario’ llegará a su catálogo el próximo 18 de diciembre.

La producción forma parte de los nuevos proyectos mexicanos presentados por la plataforma el pasado mes de septiembre, una apuesta por ampliar su oferta de realities y contenidos de entretenimiento hechos en México.

Por ahora, los espectadores tendrán que esperar los detalles sobre la duración del programa, aunque ya se puede ver un poco la trama del reality por medio del tráiler oficial.

Apuesta por la psicología de los participantes

A diferencia de otros realities centrados principalmente en pruebas físicas o de talento, esta producción apuesta por el comportamiento y la psicología de sus participantes.

La convivencia será fundamental, pero también lo será la capacidad de interpretar las reacciones de los demás, detectar contradicciones y decidir en quién confiar.

‘Secreto millonario’ en Netflix México. Netflix

Además, el hecho de que uno de los concursantes tenga que ocultar un millón de dólares desde el principio convierte cada conversación y cada alianza en una posible pista.

La participación de celebridades también añade un elemento interesante: sus personalidades públicas, su experiencia frente a las cámaras y la manera en que se relacionan con los demás podrían influir en el desarrollo de la competencia.

Con una mecánica basada en los secretos, las mentiras y la desconfianza, ‘Secreto millonario’ apunta a convertirse en una de las nuevas apuestas de Netflix México para finales de este año.