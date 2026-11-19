La humanidad se prepara para enfrentar una amenaza extraterrestre en El problema de los 3 cuerpos, la serie de ciencia ficción de Netflix protagonizada por Eiza González que regresará a la plataforma después de más de dos años de espera.

Eiza González regresará como Auggie Salazar, una científica especializada en nanotecnología, en la segunda temporada de El problema de los 3 cuerpos. Netflix

¿Cuándo se estrena la temporada 2 de El problema de los 3 cuerpos?

Netflix confirmó esta semana que la segunda temporada de El problema de los 3 cuerpos llegará a su catálogo el jueves 14 de enero de 2027, dando continuidad a la historia que comenzó en marzo de 2024.

Sin embargo, el regreso de la producción vendrá acompañado de un cambio en su formato. Mientras que la primera entrega contó con ocho capítulos, esta vez los acontecimientos se desarrollarán a lo largo de seis episodios de aproximadamente una hora de duración cada uno.

La plataforma mantendrá su modelo de lanzamiento simultáneo para esta producción, por lo que los espectadores podrán disfrutar de la temporada completa desde el día de su estreno, sin tener que esperar cada semana por un nuevo capítulo.

Un día después de anunciar la fecha, Netflix presentó el primer adelanto de los nuevos episodios, en el que se muestran instalaciones subterráneas y secuencias en el espacio, acompañadas de una advertencia sobre las intenciones de los extraterrestres.

El problema de los 3 cuerpos regresará a Netflix el 14 de enero de 2027 con seis nuevos episodios. Netflix

¿De qué trata la temporada 2 de El problema de los 3 cuerpos?

Después de descubrir que existe una civilización extraterrestre que pretende llegar a la Tierra, la humanidad tendrá que encontrar la manera de defenderse de un enemigo que posee conocimientos científicos y recursos tecnológicos superiores a los suyos.

Los San-Ti, como se conoce a estos seres dentro de la serie, provienen de un planeta cuya supervivencia está amenazada por las condiciones de su sistema solar, lo que los llevó a buscar un nuevo lugar para establecerse.

Aunque su llegada a la Tierra tardará varios siglos, su capacidad para interferir en los avances científicos de la humanidad representa un obstáculo para el desarrollo de estrategias de defensa.

En los nuevos capítulos, el Consejo de Defensa Planetaria tendrá un papel importante al organizar una operación militar que contempla llevar el enfrentamiento al espacio profundo, antes de que la civilización extraterrestre alcance su destino.

Para continuar la historia, los responsables de la producción recurrieron a El bosque oscuro, la segunda novela de la trilogía literaria del escritor chino Liu Cixin, cuya obra explora las consecuencias del contacto entre civilizaciones inteligentes.

La saga literaria, conocida como El recuerdo del pasado de la Tierra, está integrada por tres libros.

El problema de los tres cuerpos.

El bosque oscuro.

El fin de la muerte.

El primero de ellos obtuvo el premio Hugo a Mejor Novela en 2015, uno de los reconocimientos más importantes de la literatura de ciencia ficción.

La segunda temporada de El problema de los 3 cuerpos adaptará El bosque oscuro, novela del escritor Liu Cixin. Netflix

¿Qué actores regresan a El problema de los 3 cuerpos y qué pasará con la serie?

Entre los integrantes del elenco que volverán para los nuevos episodios se encuentra la actriz mexicana Eiza González, quien interpreta a Auggie Salazar, una especialista en nanotecnología cuyos avances científicos resultaron fundamentales durante la primera temporada.

También forman parte del reparto anunciado los actores Jess Hong, Benedict Wong, Jovan Adepo, Liam Cunningham, Marlo Kelly, Sea Shimooka, Saamer Usmani, Alex Sharp y Josh Brener.

Detrás de la adaptación se encuentran David Benioff y D. B. Weiss, responsables de llevar Game of Thrones a la televisión, quienes trabajaron junto a Alexander Woo, productor y guionista que participó en la serie True Blood.

El futuro de la producción está definido desde mayo de 2024, cuando Netflix anunció su renovación por dos temporadas adicionales, con la intención de completar la adaptación de la historia escrita por Liu Cixin.

La tercera temporada de El problema de los 3 cuerpos, que marcará el final de la serie, ya se encuentra en producción en Reino Unido, aunque Netflix todavía no ha confirmado su fecha de estreno.