Heather McComb sorprendió a sus seguidores al anunciar que se casó con el actor Scott Michael Campbell. La actriz compartió una serie de fotografías de la ceremonia en sus redes sociales, donde también agradeció a familiares y amigos que la acompañaron durante la celebración.

La noticia llamó la atención porque llega pocos meses después de la muerte de James Van Der Beek, protagonista de Dawson’s Creek y exesposo de McComb. Sin embargo, la publicación estuvo enfocada en la felicidad de la pareja y en los momentos que compartieron durante su boda.

“Nuestros corazones están llenos y conmovidos por todo el amor que nos rodeó. Dios es tan bueno”, escribió la actriz junto a las imágenes.

Heather McComb anuncia su boda tres meses después de la muerte de James Van Der Be IG heatmccomb

Así fue la boda de Heather McComb y Scott Michael Campbell

La ceremonia se realizó el pasado 30 de mayo en Missoula, Montana, y tuvo un estilo relajado al aire libre.

En las fotografías compartidas por la actriz se pueden ver algunos de los momentos más importantes de la celebración, desde la ceremonia hasta la convivencia con familiares y amigos.

Para la ocasión, Heather McComb eligió un vestido de encaje con tirantes y detalles florales, mientras que Scott Michael Campbell lució un traje en tonos claros y oscuros acorde con el ambiente campirano del evento.

Además de mostrar imágenes de la boda, la actriz dedicó unas palabras a todas las personas que participaron en la celebración.

“Todos ustedes hicieron que fuera un fin de semana tan especial que jamás olvidaremos. Estamos aquí contando nuestras muchas bendiciones”, escribió.

La publicación rápidamente recibió mensajes de felicitación de seguidores, colegas y amigos cercanos que celebraron esta nueva etapa en la vida de la pareja.

Heather McComb anuncia su boda tres meses después de la muerte de James Van Der Beek IG heatmccomb

¿Cuánto tiempo estuvo casada Heather McComb con James Van Der Beek?

Aunque la noticia era para anunciar su boda con Scott Michael Campbell, muchos seguidores recordaron su relación con James Van Der Beek.

La actriz fue la primera esposa del protagonista de Dawson’s Creek. Ambos se casaron en 2003 y permanecieron juntos durante siete años. Aunque su separación ocurrió en 2009, el divorcio se concretó oficialmente un año después.

Tras el fin de ese matrimonio, James Van Der Beek se casó con Kimberly Brook, con quien formó una familia y permaneció hasta su fallecimiento.

Con el paso de los años, Heather McComb y Van Der Beek mantuvieron una relación cordial, algo que la propia actriz dejó ver en distintas ocasiones.

Heather McComb anuncia su boda tres meses después de la muerte de James Van Der Beek IG heatmccomb

El mensaje que dedicó a James Van Der Beek tras su fallecimiento

La boda también despertó interés porque ocurre pocos meses después de la muerte del actor.

Cuando se dio a conocer el fallecimiento de James Van Der Beek, Heather McComb compartió un mensaje en redes sociales para despedirse de quien fue su esposo durante varios años.

En aquella publicación recordó la amistad que conservaron después de su divorcio y habló del cariño que siguieron teniendo a pesar del paso del tiempo.

“Estoy desconsolada por la pérdida del querido James”, escribió entonces.

La actriz también agradeció los años que compartieron y aseguró que siempre guardaría con cariño los últimos mensajes que intercambiaron.

Sus palabras fueron ampliamente comentadas por seguidores de Dawson's Creek, quienes recordaron la historia que ambos compartieron antes de tomar caminos diferentes.