MONSTA X en Auditorio Nacional: setlist y todo lo que debes saber de su concierto
El grupo de K-Pop dará un concierto en la Ciudad de México como parte de su gira 'WORLD TOUR THE X: NEXUS'.
MONSTA X es uno de los grupos de K-pop con más de diez años de trayectoria, en la cual incluso han incursionado en el mercado latino gracias a su colaboración con Sebastián Yatra. Y ahora, la agrupación está de regreso en México después de casi siete años.
Si eres fan de MONSTA X y ya tienes tu boleto para ver a la agrupación de K-pop, aquí te contamos todos los detalles de su próxima visita a México.
¿Cuándo se presentará Monsta X en el Auditorio Nacional?
MONSTA X llegará al Auditorio Nacional para dar un concierto que forma parte de su tour “The X: NEXUS”.
Te contamos que MONSTA X se presentará en la Ciudad de México el próximo 4 de junio en el Auditorio Nacional.
Se espera que el concierto de MONSTA X comience a las 8:00 PM, así que toma tus precauciones para que no llegues tarde.
¿Cómo llegar al Auditorio Nacional?
El Auditorio Nacional se encuentra en Paseo de la Reforma, muy cerca de Polanco y por ende cerca de una de las zonas hoteleras de la Ciudad de México. Una de las maneras más fácil de llegar al recinto es por transporte público.
Si usas el metro deberás tomar la línea 7 y bajarte en la estación Auditorio Nacional. Por otra parte, también puedes llegar en metrobús y viajar por la línea 7 que recorre todo Paseo de la Reforma, deberás bajar en la estación del mismo nombre que el lugar donde serán los conciertos.
Si llegarás al concierto en coche, el Auditorio Nacional cuenta con estacionamiento, pero te recomendamos llegar lo más temprano posible para alcanzar un lugar, aunque hay hoteles cercanos al recinto en los que puedes dejar tu coche.
Probable setlist de MONSTA X en Auditorio Nacional
A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que MONSTA X cante en su concierto de CDMX.
DRAMARAMA
Love Killa
Rush Hour
LONE RANGER
Catch Me Now
MIDDLE OF THE NIGHT
Deny
AND
Do What I Want
N the Front
Tuscan Leather
Beautiful
Nobody Else
Around and Go
HOWLING
No Air
Reaching
Error 404
STING
Touch the sky
Autobahn
Burning Up
Beautiful Liar
Alligator
Shoot Out
Oh My
Rodeo
ZONE
SPOTLIGHT
Stand Up
Fire & Ice