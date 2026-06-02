MONSTA X en Auditorio Nacional: setlist y todo lo que debes saber de su concierto

MONSTA X es uno de los grupos de K-pop con más de diez años de trayectoria, en la cual incluso han incursionado en el mercado latino gracias a su colaboración con Sebastián Yatra. Y ahora, la agrupación está de regreso en México después de casi siete años.

Si eres fan de MONSTA X y ya tienes tu boleto para ver a la agrupación de K-pop, aquí te contamos todos los detalles de su próxima visita a México.

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¿Cuándo se presentará Monsta X en el Auditorio Nacional?

MONSTA X llegará al Auditorio Nacional para dar un concierto que forma parte de su tour “The X: NEXUS”.

Te contamos que MONSTA X se presentará en la Ciudad de México el próximo 4 de junio en el Auditorio Nacional.

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Se espera que el concierto de MONSTA X comience a las 8:00 PM, así que toma tus precauciones para que no llegues tarde.

¿Cómo llegar al Auditorio Nacional?

El Auditorio Nacional se encuentra en Paseo de la Reforma, muy cerca de Polanco y por ende cerca de una de las zonas hoteleras de la Ciudad de México. Una de las maneras más fácil de llegar al recinto es por transporte público.

Si usas el metro deberás tomar la línea 7 y bajarte en la estación Auditorio Nacional. Por otra parte, también puedes llegar en metrobús y viajar por la línea 7 que recorre todo Paseo de la Reforma, deberás bajar en la estación del mismo nombre que el lugar donde serán los conciertos.

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Si llegarás al concierto en coche, el Auditorio Nacional cuenta con estacionamiento, pero te recomendamos llegar lo más temprano posible para alcanzar un lugar, aunque hay hoteles cercanos al recinto en los que puedes dejar tu coche.

Probable setlist de MONSTA X en Auditorio Nacional

A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que MONSTA X cante en su concierto de CDMX.

DRAMARAMA

Love Killa

Rush Hour

LONE RANGER

Catch Me Now

MIDDLE OF THE NIGHT

Deny

AND

Do What I Want

N the Front

Tuscan Leather

Beautiful

Nobody Else

Around and Go

HOWLING

No Air

Reaching

Error 404

STING

Touch the sky

Autobahn

Burning Up

Beautiful Liar

Alligator

Shoot Out

Oh My

Rodeo

ZONE

SPOTLIGHT

Stand Up

Fire & Ice