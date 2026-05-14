“Tengo el corazón roto”: el desgarrador mensaje tras la muerte de James Van Der Beek

A tres meses de la muerte de James Van Der Beek, el dolor sigue muy presente en la vida de su familia. La viuda del actor, Kimberly Van Der Beek, compartió un desgarrador mensaje en redes sociales en el que habló abiertamente sobre el duelo que atraviesa junto a sus seis hijos tras la pérdida del inolvidable protagonista de Dawson's Creek.

Kimberly Van Der Beek publica emotivo mensaje

El actor falleció el pasado 11 de febrero luego de una larga batalla contra un agresivo cáncer colorrectal que le fue diagnosticado en 2023. Desde entonces, la familia había mantenido un perfil bajo, alejada del foco mediático.

La viuda de James Van Der Beek habla de su profundo dolor. IG vanderkimberly

Sin embargo, Kimberly decidió volver a Instagram para expresar cómo ha cambiado su vida desde la partida de su esposo, con una publicación acompañada de fotografías familiares inéditas en las que aparece el actor compartiendo momentos cotidianos con sus hijos.

“Ayer se cumplieron tres meses desde que perdimos a James. Decir que tengo el corazón roto es quedarse corto”, escribió la productora. “La realidad se está imponiendo… y lo extraño. Todos lo extrañamos”, confesó.

Las palabras de Kimberly rápidamente conmovieron a miles de seguidores y celebridades que siguieron la carrera del actor durante décadas. El mensaje dejó ver no solo la profundidad de su dolor, sino también la manera en la que intenta encontrar fortaleza en medio del duelo.

Así recuerda la familia a James Van Der Beek tres meses después de su muerte. IG vanderkimberly

Kimberly Van Der Beek habla de la muerte de James Van Der Beek

Según relató, la pérdida de James ha transformado profundamente su visión espiritual. “Hay una magia diferente en el aire. Lo siento. Lo conozco más profundamente. Mi conexión consciente con Dios se ha fortalecido”, escribió.

También aseguró que siente que el amor entre ambos trasciende incluso la muerte y que confía en que este difícil camino forma parte del destino de su familia.

Kimberly Van Der Beek revela cómo enfrenta el duelo junto a sus hijos. IG vanderkimberly

La publicación se llenó de mensajes de apoyo por parte de amigos cercanos y figuras de Hollywood. Entre quienes reaccionaron estuvieron Kevin Williamson, la modelo Miranda Kerr, así como Rumer Willis y Olivia Munn, quienes enviaron mensajes de cariño a la familia.

Kimberly también aprovechó para agradecer el enorme respaldo que han recibido desde el fallecimiento del actor.

Las muestras de apoyo han sido tremendas. Nos han brindado un consuelo inmenso”, expresó.

La familia de James Van Der Beek sigue devastada tras su fallecimiento. IG vanderkimberly

Parte de esa ayuda llegó a través de una campaña en GoFundMe creada por amigos cercanos de la familia para apoyarlos económicamente después de los elevados gastos médicos derivados del tratamiento contra el cáncer. La iniciativa logró reunir millones de dólares gracias a decenas de miles de donaciones de seguidores y colegas de la industria.

Hija de James Van Der Beek le dedica mensaje

Uno de los momentos más emotivos desde la muerte del actor ocurrió el pasado 8 de marzo, fecha en la que James habría celebrado su cumpleaños número 49. Ese día, Kimberly compartió un video protagonizado por su hija Emilia, quien habló sobre cómo enfrenta la ausencia de su padre.

Hola, papá. Te extraño y te amo mucho, y nunca dejaré de amarte”, expresó la pequeña en el video, conmoviendo profundamente a los seguidores de la familia.

El mensaje de la hija de James Van DerBeek que conmovió a redes. IG vanderkimberly

La niña explicó que suele hablarle todos los días y contarle cómo se siente, convencida de que él aún puede escucharla.

¿Cuál es la historia de James Van Der Beek y Kimberly?

James Van Der Beek y Kimberly se conocieron en 2009 durante un viaje a Israel y se casaron un año después en Tel Aviv. Juntos construyeron una numerosa familia con sus hijos Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah.

La pareja del actor visibiliza el duelo hablando del dolor que vive junto a sus hijos. IG vanderkimberly

Desde 2020 residían en Texas, buscando una vida más tranquila después de enfrentar varios momentos difíciles, entre ellos pérdidas familiares, problemas de salud y la pandemia. Aunque el tiempo avanza, la ausencia del actor sigue marcando profundamente a quienes lo amaron. Para millones de fans, James siempre será recordado como el entrañable Dawson Leery, pero para su familia, el vacío que dejó va mucho más allá de la pantalla.